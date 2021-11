Willie Nelson mit neuem Familien-Album

Es war ein Stelldichein der Nelsons. Für sein neues Album bemühte Country-Legende Willie Nelson diverse Familienmitglieder ins Studio.

Vier von sieben Söhnen und Töchtern - Lukas und Micah, Paula und Amy - sowie Schwester Bobbie Nelson unterstützten den 88-jährigen Patriarchen bei einem Werk, das mit zwingender Logik den Titel «The Willie Nelson Family» trägt.

Unermüdlich und produktiv

Der Senior der amerikanischen Country-Szene mit der unverkennbaren, leicht kratzigen Stimme gelangt mit dieser Scheibe in rekordverdächtige Regionen. Denn nach Darstellung auf seiner eigenen Website ist dies bereits das 71. Studioalbum des Stars, dessen visuelle Markenzeichen meist die Zöpfe und das Stirnband sind. Und ans Aufhören denkt der Unermüdliche noch lange nicht: Ab November bis Ende April 2022 sind neun Konzerte geplant.

«The Willie Nelson Family» bietet zwölf Gospel-inspirierte Lieblingssongs, die Hälfte davon bekannte Eigenkompositionen von Nelson, diesmal aber mit Familienbeteiligung. Die andere Hälfte beinhaltet Klassiker wie A.P. Carters «Keep It On The Sunnyside», «I Saw The Light» von Hank Williams, Kris Kristoffersons «Why Me» und zuguterletzt George Harrisons «All Things Must Pass».

Der Opener «Family Bible», eine der frühesten Kompositionen von Willie Nelson, entstand 1957. Der junge Songwriter verkaufte den Song an den Musiker und Produzenten Paul Buskirk, der wiederum den Sänger Claude Gray für die Aufnahme gewann. Für Nelson war der Erfolg dieses Songs das Sprungbrett zum Umzug von Texas nach Nashville, wo er sich einen Namen machte. Der Song ist inzwischen fester Bestandteil aller seiner Konzerte.

Willie Nelsons Kinder und Schwester halfen bei dem neuen Album tatkräftig mit. Bobbie Nelson spielt Klavier, Sohn Lukas ist Gitarrist und Sänger, Micah Schlagzeuger, während Paula und Amy für den Hintergrundgesang zuständig sind.