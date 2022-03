Paradiesvogel mit langem Atem: Elton John wird 75

Ob mit Dua Lipa oder Ed Sheeran heute oder in den 90ern mit George Michael: Elton John ist so vernetzt wie wenige Künstler der Gegenwart. Sie suchen seine Nähe, denn Kooperationen mit dem Sir machen kreativ - und erfolgreich. Am 25. März wird Elton John 75 Jahre alt. Zwei Popmusik-Experten aus dem Münsterland erklären, was ihn dauerhaft so erfolgreich gemacht hat.

Ein Klavier übernimmt das Intro. „I can‘t light no more of your darkness“, beginnt George Michael mit seiner klaren, kraftvollen Stimme. Nach dem ersten Refrain brandet Applaus auf. „Ladies and Gentlemen, Mister Elton John“ Der singt in den Beifall hinein „I can’t find, oh, the romantic line …“ – und gemeinsam nähern sie sich dem fulminanten Kehrvers „Don’t let the sun go down on me“. Eine Sternstunde der Pop-Geschichte – und für den jungen Henning Verlage in seinem Kinderzimmer die erste Begegnung mit Reginald Kenneth Dwight alias Elton John. Diesen Song lernte er zu spielen. Auf der Heimorgel. „Da war Elton John ja schon längst Teil der Starkultur der Zeit und gehörte zur Riege der Großen“, erinnert Musikproduzent Verlage sich. Die ersten Erfolge in den 60ern und der Durchbruch mit „Your Song“ 1970 hätten da schon lange zurückgelegen. Stattdessen erlebten in den 80er und 90er Jahren manche Elton-John-Songs bereits Revivals.