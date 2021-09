Raffiniert komponiert

Foto:

Geboren in Siegburg bei Bonn; der Vater ist Oberschullehrer, die Mutter Tochter des Paderborner Domkantors Franz Xaver Hartmann. Schulzeit in Paderborn; von dort aus hält Engelbert Kontakt zur Verwandtschaft in Münster und im Münsterland. Musikstudium in Köln und München; dank eines Stipendiums Studienaufenthalt in Rom. Dort Bekanntschaft mit Richard Wagner, der Humperdinck als Assistenten zur Parsifal-Uraufführung nach Bayreuth holt. Nach Wagners Tod Kompositionslehrer in Barcelona, musikalischer Gesellschafter bei Krupp in Essen, Dozent, Lektor, Kritiker in Frankfurt. Aus einem familiären Kinderstück mit Liedern und Klavierbegleitung wird nach und nach das Schlüsselwerk „Hänsel und Gretel“ (Weimar 1893): Der Erfolg macht Humperdinck finanziell unabhängig; er zieht schließlich nach Berlin, wo er Professor an der Musikhochschule wird und zahlreiche bedeutende Musiker unterrichtet (Friedrich Hollaender, Robert Stolz, Kurt Weill, Leo Blech u.v.m.). Ähnlich erfolgreich wie „Hänsel und Gretel“ werden nur zwei weitere Werke: die Oper „Königskinder“ (New York 1910) und die Pantomime „Das Wunder“ (London 1911). Die letzten Jahre seines Lebens ist Humperdinck gesundheitlich angeschlagen. Er stirbt in Neustrelitz, wo sein Sohn Wolfram als Opernregisseur debütiert.