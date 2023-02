Rock am Ring 2023: Infos zu Bands, Programm und Tickets

Große Namen geben sich in diesem Jahr die Ehre auf den Bühnen von Rock am Ring. Wir haben das Lineup in der Übersicht.

Knapp vier Monate sind es noch hin, bis auch Rock am Ring die diesjährige Festivalsaison einläutet. Die 37. Auflage des größten deutschen Rockfestivals findet in diesem Jahr vom 2. bis 4. Juni statt – wie immer auf dem Nürburgring.

Rock am Ring 2023: Große Namen und Ärger um Metalband

Der Auftakt des Festivals hat dieses Jahr einen großen Namen parat. Zum dritten Mal werden die Foo Fighters um Sänger Dave Grohl bei Rock am Ring spielen. Erstmals jedoch ohne den 2022 verstorbenen Schlagzeuger Taylor Hawkins. Neben vielen weiteren Acts aus der Rock-, Punk- und Metalszene hat der Veranstalter erneut für etwas Abwechslung gesorgt. Hip-Hop-Bands wie K.I.Z, Apache 207 sowie Mehnersmoos aus Frankfurt spielen ebenfalls auf den RaR-Bühnen.

Für reichlich Aufsehen sorgte in diesem Jahr die Posse um die Band Pantera. Die Band sollte ursprünglich am Freitag auf der Hauptbühne von Rock am Ring spielen, wurde jedoch mittlerweile wieder ausgeladen. Der Grund: Vor einigen Jahren hatte Sänger Phil Anselmo rassistische Sprüche auf der Bühne von sich gegeben und dabei den Hitlerguß gezeigt. Für den Vorfall hatte sich der 54-Jährige im Nachgang entschuldigt. Nachdem Die Toten Hosen, ebenfalls Headliner in diesem Jahr, Kritik an der Einladung Panteras geübt hatten, wurden diese kurzerhand wieder ausgeladen. Das Lineup für 2023 finden Sie hier in der Übersicht.

Diese Bands spielen am Freitag (2. Juni) bei Rock am Ring

Headliner : Foo Fighters

: Foo Fighters Weitere Bands: Limp Bizkit, Rise Against, Apache 207, Fever 333, Giant Rooks, Yungblud, Aviva, Badmómzjay, Bad Wolves, Bounty & Cocoa, Brutus, Employed to Serve, Finch, Flogging Molly, Jinjer, Juju, Mehnersmoos, Meshuggah, Motionless in White, Pabst, Sam Tompkins, Set it off, Silverstein, Touché Amoré, Yonaka

Diese Bands spielen am Samstag (3. Juni) bei Rock am Ring

Headliner : Kings of Leon

: Kings of Leon Weitere Bands: K.I.Z, Tenacious D, Evanescence, Incubus, Kontra K, Papa Roach, Provinz, Blond, Bury Tomorrow, Cleopatrick, Dead Sara, Gojira, Halestorm, Hollywood Undead, Hot Water Music, Mantar, Nothing But Thieves, Nova Twins, The Chats, The Distillers, The Menzingers, The Raven Age, VV

Das Lineup bei Rock am Ring 2023 am Sonntag (4. Juni)

Headliner : Die Toten Hosen

: Die Toten Hosen Weitere Bands: Five Finger Death Punch, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly, Architects, NOFX, Sum 41, Turnstile, Arch Enemy, Boy Bleach, Boysetsfire, Cari Cari, Carpenter Brut, Charlotte Sands, Die Nerven, Lauren Sanderson, Maggie Lindemann, Mod Sun, Nothing,Nowhere, Spiritbox, Steel Panther, Thees Uhlmann & Bands, The Warning, Three Days Grace

Karten für Rock am Ring 2023 noch erhältlich

Bislang ist das diesjährige Rock am Ring nicht ausverkauft. Das Ticket für alle drei Festivaltage kostet in diesem Jahr 229 Euro. Zudem gibt es noch diverse Tickets fürs Campen und Parken. Tageskarten sind bislang noch nicht erhältlich, werden jedoch ebenfalls zu kaufen sein, sobald das Festival näher rückt. Die Tickets gibt es beim offiziellen Shop.