"Rock am Ring" war noch nie so emotional

Rock am Ring hat nach zwei Jahren Pandemie-Pause die diesjährige Festival-Saison am Pfingstwochenende eröffnet. Trotz aller Historie des Events, all der großartigen Momente und Bilder – die diesjährige Auflage des Festivals wird den Besuchern in ganz besonderer Erinnerung bleiben.

Musikfestival am Nürburgring

Fans stehen beim Aufttritt der britischen Rockband „Muse“ vor der Hauptbühne des Festivals “Rock am Ring“.

Neues Logo, neues, bargeldloses Bezahlsystem, neuer Veranstalter – doch in Erinnerung wird vom diesjährigen Rock am Ring am Nürbürgring etwas anderes bleiben. Bei Gästen und Musikern sind „Gänsehaut“ und „Tränen“ die Stichworte, als am Freitag nach zwei Jahren Pandemie-Pause das Treiben auf den drei Bühnen wieder losgeht. Nicht nur das, das Festival startet mit einer faustdicken Überraschung.

„Donots“-Sänger Ingo Knollmann wird noch Stunden nach dem eigenen Auftritt merklich ergriffen sein, denn die Ibbenbürener eröffnen Rock am Ring nicht nur, sie bringen mit „Die Toten Hosen“ auch so etwas wie die Hausband des Festivals für drei Songs mit auf die Bühne. Zwei Wochen habe er sich auf die Zunge beißen müssen, „unglaublich“ sei es letztlich gewesen, erzählt Knollmann am Abend bei einer Begegnung im Tribünenaufgang.

Ein Auftakt als Triumphzug

Und tatsächlich, der „Donots“-Gig gerät zum Triumphzug und hinterlässt eine Euphorie, die unter anderem die kalifornischen Punk-Bands „Weezer“ und „The Offspring“, die ehemaligen ESC-Sieger „Måneskin“ und vor allem „Broilers“, coronabedingt mit zwei Ersatzmusikern, sowie „Green Day“ auf der Hauptbühne nutzen, um den Freitag zu einem Tag werden zu lassen, den selbst langjährige Ring-Besucher nie mehr vergessen werden. Zehntausende eng an eng. Familien, Freunde, entfernte Bekannte – sie alle liegen sich in den Armen.

90.000 Besucherinnen und Besucher

Und was war sonst am Wochenende los? Genau genommen wortwörtlich unbeschreiblich viel. Rund 70 Bands, mal gut, mal sehr gut. „Marteria“ küsst Campino lang und innig auf der Bühne und das Festivalgelände ist so voll wie nie – offenbar aus mehreren Gründen. Einerseits waren laut dem Team des neuen Festival-Organisators „DreamHaus“ nie zuvor 90.000 Drei-Tage-Tickets für Rock am Ring verkauft worden, andererseits ist die Vorfreude auf die Konzerte bei den Besuchern offenbar größer als das Bedürfnis nach Festival-Erlebnis auf dem Camping-Platz.

Rock am Ring 2022: So wird am Nürburgring gefeiert Den Auftakt lieferte am Freitag die münsterländische Band „Donots" aus Ibbenbüren. Die neuen Veranstalter von „Rock am Ring" sprachen von einem Besucherrekord mit 90.000 Fans bei dem Spektakel mit rund 70 Bands auf drei Bühnen am Nürburgring. Am legendären Nürburgring in den grünen Bergen der Eifel wurden am Freitag auf der Hauptbühne unter anderem auch die italienische Eurovision-Song-Contest-Gewinnerband Måneskin (2021) und die US-Punkrock-Formation Green Day erwartet. Das bereits 1985 aus der Taufe gehobene Open-Air-Festival „Rock am Ring" und das später hinzugekommene „Rock im Park" sollten mit weiteren Headlinern wie Muse und Volbeat bis zum Pfingstsonntag über die Bühne gehen.

Mehr Respekt, weniger Alkohol

Doch trotz der vielen Zuschauer und dem Mangel an Personal, der die Branche seit Monaten beschäftigt – und der auch am Ring spürbar ist – die Besuchermenge ist entspannter denn je. Ein bisschen mehr Respekt, deutlich weniger Alkohol – ob Trend oder Momentaufnahme werden die kommenden Wochen an anderen Schauplätzen der Republik zeigen.

Zurück zu den Bands. Am Samstag, dem zweiten Sonnentag des Festivals, steht ausgerechnet die kleinste der drei Bühnen vermehrt im Fokus vieler Besucher. Vor allem „Schmutzki“, die sich kurzerhand vor ihrem Auftritt noch mit ihren Fans am Bierstand treffen, „Die Kassierer“, bei denen Sänger Wolfgang Wendland angibt, während Corona eigentlich alle Texte vergessen zu haben, und „Sondaschule“ zeigen, dass sie der Fan-Zuspruch auch auf einer größeren Bühne getragen hätte.

Regen tut Festival keinen Abbruch

Bemerkenswert gefeiert wird am frühen Samstagabend „Alligatoah“ auf der Hauptbühne. Wer es lieber richtig rocken lässt, ist derweil etwas später bei „Fever 333“ und „Placebo“ besser aufgehoben.

Fans tanzen beim Auftritt des Rappers Aligatoah vor der Hauptbühne des Open-Air-Rockfestivals «Rock am Ring». Das Festival ist mit 90.000 Besuchern ausverkauft. Foto: dpa

Am Sonntag schaut ein alter Bekannter vorbei – der Regen. Das Treiben auf und vor den Bühnen wird von ihm aber nicht beeinträchtigt. „Alter Bridge“-Sänger Myles Kennedy sorgt solo für den ersten musikalischen Höhepunkt. „Korn“, „Beatsteaks“, „Volbeat“ und „Billy Talent“ sind die großen Namen des dritten Abends von Rock am Ring. Ein Festival, das, trotz seiner bewegten Geschichte, noch wie nie zuvor so emotional war wie am Pfingstwochenende 2022.