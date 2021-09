Der Neustart des „Marvel Cinematic Universe“ (MCU) nach der Corona-Zwangspause verlief holprig: „Black Widow“ kam nur mäßig an, Scarlett Johansson verklagte Marvels Mutterkonzern Disney, noch dazu wurde der Film von vielen Kinos (auch dem Cineplex Münster) boykottiert, da er zeitgleich auf dem Streamingdienst Disney+ abrufbar war.

„Shang-Chi“ könnte dem vermutlich auf ewig angelegten MCU nun neuen Schub geben: Der 25. Film der Comic-Helden-Reihe ist ziemlich gelungen und führt völlig neue Protagonisten ein. Mit Shang-Chi prügelt sich zudem der erste asiatische Marvel-Held über die Leinwand – die Martial-Arts-Künste des bei uns noch unbekannten Simu Liu können sich sehen lassen. Ihm zur Seite steht mit Awkwafina („The Farewell“) ein veritabler Star des neuen US-asiatischen Films.

Marvels Bösewicht

Das Tollste an „Shang-Chi“ ist allerdings der Schurke: Niemand Geringeres als Tony Leung („In the Mood for Love“), die smarte Legende des verblichenen Hongkong-Kinos, spielt diesen Wenmu, einen tausendjährigen Terrorfürsten, der sich als eine berüchtigte Marvel-Kultfigur entpuppen wird. Leung erdet ihn als tragisch umflorten Patriarchen, macht ihn zu einem Antagonisten, der viel spannender ist als die dröhnenden Finsterlinge des übrigen MCU.

Aus Wenmus Fängen hat sich sein Sohn Shang-Chi einst befreit. Jetzt lebt er in San Francisco, und um seine Kampfkünste weiß nicht mal seine beste Freundin – dann aber holt ihn die Vergangenheit ein, und das Geholze geht los. Immer wenn Regisseur Destin Daniel Cretton („Just Mercy“) auf handgemachte Fights setzt, ist der Film am besten, der Marvel-typisch überlange Showdown dagegen, in einem mythischen Fabelreich angesiedelt, versumpft im CGI-Gewirbel. Dennoch: Alles davor, mit netten Gastauftritten von Michelle Yeoh („Tiger & Dragon“) und anderen MCU-Bekannten, weiß lange genug zu verblüffen.

Sehenswert.