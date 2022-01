Zu Besuch bei Kostümschneiderin Stefanie Ludwig: „Die Fantasie muss raus“

Ein paar Worte noch zum Merkel-Foto. Stefanie Ludwig hat es an das Fenster ihres Showrooms geklebt, und wenn sie es betrachtet, wünscht sie sich, sie hätte dabei sein können, als ein Schauspieler im Ganzkörperkostüm die damalige Kanzlerin in Berlin verschwörerisch anstupste. Das Maskottchen hieß Rosalotte, diente der Landesgartenschau in Bad Iburg als charmante Botschafterin und war tatsächlich mit seinem das komplette Gesicht ausfüllenden Lachmund, dem lässig übergestülpten Gartenhut und den orangefarbenen Rastalocken zum Spontanverlieben niedlich.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie