Übergangspapst in stürmischer Zeit

Es ist – nach den jüngsten Debatten um Versäumnisse beim Umgang mit Fällen sexueller Gewalt als Münchner Erz­bischof vor 40 Jahren – wieder still geworden um Benedikt XVI., den emeritierten Papst. In der Zurückgezogenheit des Vatikans vollendet Joseph Ratzinger am Karsamstag sein 95. Lebensjahr. Sicher auch in dem Bewusstsein, dass er in der Geschichte des Papsttums eine Sonderrolle einnimmt.