Fünf Jahre hat die Restaurierung des Sensationsfunds gedauert. Nun präsentiert das Museum zur Varusschlacht in Bramsche-Kalkriese eine 2018 ausgegrabene Legionärs-Rüstung in einer Ausstellung. Die Fachwelt zeigt sich schon jetzt begeistert.

Ausstellungsassistentin Lea Engel blickt auf einen römischen Schienenpanzer (9 n. Chr.). Das Varusschlacht-Museum in Kalkriese hat 2018 bei Ausgrabungen diesen römischen Schienenpanzer gefunden - den nach Museumsangaben bislang ältesten und weltweit fast komplett erhaltenen. Das Museum zeigt dazu weitere Exponate in der Sonderausstellung „Cold Case - Tod eines Legionärs“ bis zum 5. November 2023.

Dieser „Cold Case“ elektrisiert die Fachwelt: Vor fünf Jahren tauchte bei den Grabungen zur Varusschlacht in Kalkriese bei Bramsche ein deformiertes Metallgebilde auf und wurde im Block geborgen. Nun, drei Jahre nach der ersten Präsentation der Bruchstücke eines fast komplett erhaltenen römischen Schienenpanzers aus der Zeit des Kaisers Augustus und nach kompliziertem Restaurierungs-Puzzle, steht der Besucher im Museum vor einem faszinierenden Stück römischer Militärgeschichte.

Und darf sich zugleich die Frage stellen: Wie hieß wohl der Legionär, der diese Rüstung aus Metallschienen trug? Woher stammte er, und wie haben wir uns sein bitteres Ende im Angesicht feindlicher Germanen im Sumpf des Wiehengebirges vorzustellen? Diese und weitere Fragen beleuchtet vom 10. Juni bis zum 5. November 2023 die spektakuläre Sonderausstellung „Cold Case. Tod eines Legionärs“.

Blick auf das Ausstellungsplakat. Es zeigt ein digital angefertigtes „Röntgenbild“ mit nachgeschmiedetem Legionärspanzer. Foto: dpa

Museum und Park Kalkriese haben in den vergangenen Jahren immer wieder durch spektakuläre Ausgrabungen auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt wurde durch metallurgische Detailuntersuchungen nachgewiesen, dass dort wirklich die 19. Legion des Varus in ein Schlachtfeld-Szenario verwickelt war. Der Schienenpanzer, der sich nun auf einem von der Universität Osnabrück per Computer entwickelten Stützkorsett in einer Vitrine des Museums „entfaltet“, ist in der Reihe der Ausgrabungen von der Münze über Gewandfibeln bis hin zu Waffen- und Ausrüstungsresten aus Sicht der Wissenschaftler das wertvollste Stück. Die vor vielen Jahren entdeckte Reitermaske wurde zwar schon zu einer „ikonischen Marke“ für Kalkriese und die Varusschlacht, wie Dr. Stefan Burmeister bei einer Vorabführung gegenüber unserer Zeitung einräumt. „Wissenschaftlich unschlagbar“ allerdings sei diese Rüstung, sagt der Geschäftsführer von Museum und Park Kalkriese.

Das Museum zur Varusschlacht in Bramsche-Kalkriese zeigt verschiedene originale und auch nachgebildete römische Rüstungen. Foto: dpa

Nie zuvor wurde nämlich ein derart umfangreich „erhaltener“ und derart alter Schienenpanzer eines Legionärs in Europa entdeckt. Klar doch, dass auch das "British Museum" in London bereits seiner Finger nach dem Sensationsfund ausgestreckt hat. 2024 will es ihn in einer Ausstellung zusammen mit weiteren Ausnahmefunden zeigen. Bei einer solchen "Leistungsschau der römischen Armee" kämen nur die besten Funde zum Zuge, erklärt Burmeister. Der Schienenpanzer aus Kalkriese zählt dazu.

Ein Puzzle aus Platten

Die Ausstellung fällt natürlich nicht mit der Tür ins Haus. Erste Eindrücke sammelt der Museumsgast mit Großaufnahmen einzelner Bruchstücke und verkrusteter Metall-Platten, wie sie sich den Archäologen beim Freilegen des Fundes und dann den Restauratoren darboten. Dann endlich, im Zentrum der Schau: der Schienenpanzer. Fast unscheinbar und doch spektakulär. Aus 403 Bruchstücken setzte Restauratorin Rebekka Kuiter 25 Schienen des Panzers zusammen, auf dem noch verbogene Scharniere wie auch Schnallen zu erkennen sind. „Fünf Platten fehlen“, sagt Stephan Burmeister nachdenklich. Die Experten, die diesen "Cold Case" bearbeiten, vermuten mit einigem Recht, dass ein „Pflug“ einige Jahrhunderte später Stücke des Panzers aus dem Boden kratzte. Gleich neben dem Panzer kündet die vergleichsweise gut erhaltene „Halsgeige“ davon, dass der Legionär von Germanen gefangen gehalten und getötet wurde.

Ausstellungsassistentin Lea Engel blickt auf eine römische Halsgeige (9 n. Chr.). Der Legionär, dessen Rüstung gefunden wurde, war mit dieser Vorrichtung gefesselt, bevor er von den Germanen getötet wurde. Foto: dpa

Was in der Vitrine eher matt und schmutzig grau-braun aussieht, hat ein Schweizer Schmied im Auftrag der Archäologen nachgebaut. Die Experten sehen sich in der Vermutung bestätigt, dass dieser augusteische Panzer zwar schon deutliche Gebrauchsspuren aufwies, in seiner Ausarbeitung allerdings deutlich aufwendiger und bewegungsfähiger war als spätere Legionärsrüstungen. Auf einem Video ist ein Proband zu sehen, der mit dem nachgebauten Schienenpanzer Kampfbewegungen wie etwa einen Speerwurf ausführt. Das ging problem- und tadellos.

Die „Interpretationen“ der Historiker und Archäologen angesichts dieses Fundes folgen im Museum stante pede. „Zwei Hypothesen stellen wir vor“, erläutert Burmeister. Haben wir uns die letzten Stunden des Legionärs mit seiner Halsgeige als „Triumph-Inszenierung“ vorzustellen? Haben die Germanen also im Sinne eines „Vae victis - Wehe den Besiegten“ ihr grausiges Spiel mit dem Römer getrieben? Oder blieb der bedauernswerte Krieger nach seinem gewaltsamen Tod zufällig an dieser Stelle am Oberesch in Kalkriese liegen? Vielleicht waren die Germanen dann auch des Plünderns müde oder übersahen den Toten mit seiner Rüstung im sumpfigen Gelände ...

Rüstungen und ein "Röntgenbild"

Mit vielen weiteren Aspekten wartet die Schau in Kalkriese auf. Vergleichsrüstungen aus unterschiedlichen Jahrhunderten künden vom Stand früherer Rüstungstechnik. So sind zum Beispiel weitere Bruchstücke römischer Legionärsausrüstungen zu sehen. „Was mich besonders freut, ist, dass wir Funde aus der Schlacht von Visby ausleihen konnten. Diese Objekte waren noch nie außerhalb von Schweden zu sehen – das ist wirklich besonders“, sagt Burmeister weiter. Bei dieser mittelalterlichen Schlacht im Jahre 1361 kämpften Dänen und Schweden um die Vorherrschaft in Gotland.

Die Wissenschaftler im Osnabrücker Land bereiteten nicht nur die Fundstücke auf und bestückten die Vitrinen, sondern liefern neben Touchscreens zur Rundum-Betrachtung des Schienenpanzers auch „Röntgenbilder“ aus der Hand des englischen Foto-Künstlers Nick Veasy. Auf diesen kann man die Legionärsrüstung gewissermaßen mit menschlichen Konturen darin aus unterschiedlicher Perspektive betrachten. Dieser „Cold Case“ aus der Zeit der Varusschlacht vor über 2000 Jahren lässt wirklich niemanden kalt!