Auf nach Wacken: So gelingt die Anreise zum „Holy Ground“

Anfang August pilgern wieder zehntausende Menschen ins beschauliche Wacken. Wir erklären, wie die Anreise zum größten Metal-Festival der Welt am besten klappt.

Für Metalheads ist Wacken das Highlight der Festival-Saison. Auch in diesem Jahr werden erneut bis zu 80.000 Menschen die beschauliche Gemeinde in Schleswig-Holstein einnehmen und fast eine Woche lang feiern. Wir erklären, wie die Anreise zum Festival am besten gelingt.

Anreise zum Wacken 2023 mit dem Auto, Wohnmobil oder Motorrad

Mit Pkws oder Motorrädern kann Wacken über die A7 und A23 erreicht werden. Die Anfahrt zum Festival ist auf den Autobahnen großflächig ausgeschildert. Die Organisatoren bitten Besucher dringend darum, ihre Navigationssysteme auszustellen, sobald sie die ersten Beschilderungen zum Festival sehen.

Die Beschilderungen zum Wacken führen direkt zu den Einweisern, die die Besucher zum Campingplatz lotsen. Gruppen sollten daher möglichst gemeinsam anreisen und den Einweisern ihre Zugehörigkeit mitteilen – mündlich sowie per Hinweisschilder im Auto.

Anreise zum Wacken 2023 mit ÖPNV

Wer zum Wacken 2023 per öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, sollte die Knotenpunkte Hamburg oder Itzehoe anpeilen. Von dort aus gibt es verschiedene Shuttleangebote, die direkt zum Eingang des Festivals fahren. Der Busplatz befindet sich direkt neben dem Campinggelände, weswegen lange Fußmärsche zum Festival entfallen.

Der Shuttlebus von Bahnhof Itzehoe nach Wacken fährt rund um die Uhr. Pendler besorgen sich eine Flatrate-Karte für den gesamten Zeitraum. Die Anreise von Hamburg und Berlin erfolgt derweil über die Shuttlebusse des Wacken-Partners Mondial. Wer für sich und seine Reisegruppe einen privaten Bus chartern möchte, kann dies unter der E-Mail businfo@wacken.com beantragen.

Mit den offiziellen Wacken-Reisepartnern anreisen

Eine Anreise ohne Planungsstress und Chaos bei der Hinfahrt verspricht der Veranstalter über seine Reisepartner, die die Besucher zum Gelände bringen. Während einige Partner richtige Rundreisen für die Besucher anbieten – mit dem Ziel Wacken –, konzentrieren sich andere lediglich auf das Festival. Die Reisepartner gibt es in vielen verschiedenen Ländern und sind auf der offiziellen Homepage zu finden.