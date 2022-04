Wiedersehen mit den blauen Helden aus Schlumpfhausen

Die Schlümpfe sind zurück und sie schlumpfen nicht allein: Auf dem Kinderkanal startet an Ostern eine neue 3D-Animationsserie mit den blauen Wesen. Aus dem verlorenen Dorf kommen die neuen Schlumpf-Frauen nach Schlumpfhausen, wo sie sich zusammen mit Papa Schlumpf, Schlumpfine, Schlaubi und den anderen Schlümpfen in neue, witzige und überraschende Abenteuer stürzen.

Eigentlich hat der ­Zauberer Gargamel Schlumpfine erschaffen. Sie sollte die blauen Waldwesen mit den Zipfelmützen für ihn ausspionieren. Zum Glück war da aber Papa Schlumpf. Der hat aus der bösen Fremden eine ­liebe Freundin gemacht.

Verstärkung für Schlumpfine

Lange Zeit war Schlumpfine die einzige Schlumpfin. Nun gibt es Verstärkung: Wenn ab Karsamstag auf dem KiKA die neue 3D-Serie startet (jeweils am 19 Uhr) , ist vieles neu. Vor ­allem gibt es viel mehr Schlumpfinnen. Sie haben den Sprung von den Kinofilmen in die neue Animationsserie geschafft. Schlumpfine ist nach wie vor dabei. Sie ist mutiger geworden und macht in ihren Pumps sogar Kung Fu. Unterstützung bekommt sie von Schlumpfblüte, Schlumpflily und Schlumpfsturm. Und Schlumpfhilde ist bei den weiblichen Schlümpfen das Gegenstück zu Papa Schlumpf: also die Anführerin.

Gestatten: Schlumpfine bekommt Verstärkung. Von links: Schlumpfsturm, Schulmpfhilde, Schlumpfine, Schumpfblüte und Schlumpflily. Foto: KiKA/Peyo Productions, Dupuis Éditi

Bei der Weiterentwicklung der Charaktere hat das Produktionsteam vor allem Sorgfalt walten lassen. „Generationen von Kindern und Erwachsenen haben die Schlümpfe über Jahrzehnte lieben gelernt. Sie sind mit ihnen aufgewachsen. Da muss man äußerst sorgsam und sorgfältig sein“, erklärt Sebastian Debertin, verantwortlicher Redakteur für die Serie. Außerdem musste die neue Gesamtkonzeption auf viele gesellschaftliche Themen eingehen, die sich vor 60 Jahren bei der Kreation der Schlümpfe durch ihren Erfinder Peyo so sicher niemand hat vorstellen können. Geschlechtergerechtigkeit, Diversität, Toleranz, Nachhaltigkeit, all das und noch viel mehr lag uns gemeinsam mit den Kreativteams aus Belgien und Paris bei der Neuentwicklung sehr am Herzen.

Muffi, Hefty und Dummi

Was passiert in der neuen Serie? Aus dem verlorenen Dorf kommen die Schlumpf-Frauen nach Schlumpfhausen. Dort treffen sie auf die bekannten Zwerge, die nicht größer als drei gestapelte ­Äpfel sind. Muffi hat oft schlechte Laune. Hefty ist der stärkste Schlumpf. Dummi verwechselt gern eine Möhre mit einem Feuerwehrschlauch, bekommt aber zuweilen philosophische Anwandlungen. Und dann ist das Fürchti, der sich in jedes Abenteuer stürzt, aber immer auch Angst vor seinem eigenen Schatten hat.

52 Folgen

52 Folgen sind fertig abgedreht. In den Geschichten geht es um die Werte, die für die Schlümpfe immer schon wichtig waren: um Freundschaft und Zusammenhalt. Immerhin ist das Motto der blauen Waldbewohner: „Alle für Schlumpf und Schlumpf für alle.“ Auch das fried­liche Miteinander ist ihnen wichtig. Wenngleich: Ganz so friedlich kann es natürlich nicht für die Schlümpfe sein. Denn da ist ja noch der böse Zauberer Gargamel mit seinem Kater Azrael . . .

Echt schlumpfig Foto: Storch oder Magie? Schlümpfe werden nicht geboren, sondern vom Storch gebracht. Sie werden sehr alt. Papa Schlumpf ist 542 Jahre alt. Und was ist mit den weib­lichen Schlümpfen? Die entstehen aus blauer Tonerde und einem Zauberspruch. ,Gesunde Ernährung: Die Schlümpfe sind Vegetarier*innen. Sie ernähren sich zum Großteil von ihrer Lieblingspflanze Sarsaparille und Kuchen. Die Pflanze gibt es sogar in echt, sie wächst vor allem in Mexiko.,Hitverdächtig: Die Schlümpfe machen Musik – und das sehr erfolgreich. Sie konnten bis heute 56 Goldene und 73 Platin-Schallplatten sammeln. ,Schlumpfige Anfänge: Ihren ersten Auftritt hatten die Schlümpfe als Nebenfiguren am 23. Oktober 1958 in der belgischen Comicreihe „Johann und Pfiffikus“. Der belgische Erfinder und Zeichner Peyo plante eigentlich nur mit einem einmaligen Erscheinen der Schlümpfe in dem Heft, doch „Die Schlümpfe und die Zauberflöte“ waren schnell so beliebt, dass sie ein Jahr später eigene Comic-Abenteuer bekamen. ,Übrigens: Der originale französische Titel „Les Schtroumpfs“ wurde im Deutschen angepasst, damit es nicht an Strümpfe erinnert. ...

Peyo hat sie sich ausgeschlumpft

Die Schlümpfe sind seit 60 Jahren Kult. Sie sind nicht nur bei Kindern, sondern auch Erwachsenen beliebt. Kein Wunder: Vermutlich sind wir allem verschlumpft, weil wir mit den putzigen blauen Waldbewohnern sozialisiert worden sind. Vor 39 Jahren lief die erste Serie im ­Fernsehen. Erfunden hat die Schlümpfe ein Belgier namens Peyo. Beim Mittag­essen mit einem befreundeten Künstler kam ihm die Idee zur Schlumpfsprache. Als er diesen fragen wollte, ob er ihm das Salz reichen könne, fiel ihm nicht das passende Wort ein und er sagte: „Gib mir mal … das … Schlumpf.“ Sein Freund stieg ein und entgegnete witzig: „Wenn du fertig ­geschlumpft hast, schlumpf es mir rüber.“ Peyo behielt das Wort im Kopf und notierte es. Als er an einem Comic über blaue Waldbewohner arbeitete, fiel im der Begriff wieder ein. 1959 ­erschien der erste Schlumpf-Comic. Die Geschichten sind in 26 Sprachen übersetzt worden.

Zeitlos und aktueller denn je

Dass die Schlümpfe nur aus Nostalgiegründen wieder da sind, sieht die KiKA-Redakteurin Tina Debertin nicht. „Die Schlümpfe sind gleichermaßen zeitlos und aktueller denn je. Die Wert, die sie vertreten, sind universell.“ Ihre Verbundenheit untereinander sowie ihr Respekt für die Natur, ihre Loyalität zueinander bei gleichzeitiger völliger Akzeptanz jeglicher individuellen Besonderheit – all das sei in der heutigen Welt wichtiger als je zuvor.

Wer Fan der blauen Wesen ist, darf sich auf das ein Wiedersehen mit den Helden der Kindheit freuen. In New York haben die neuen Schlümpfe übrigens die „Animation Film Awards“ gewonnen. Die 3D-Serie wurde als „Best Animation TV/Web Series“ ausgezeichnet. Das Festival prämiert jährlich die besten internationalen, animierten Unterhaltungsprogramme. Das ist doch einfach schlumpftastisch!