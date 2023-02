Zauberhafter Klangmaler subtiler Werke

Meisterkonzert in der Bagno-Konzertgalerie

Steinfurt

Kaum eine Kunstform kann dies besser ausdrücken als das Lied, dieser kleine Mikrokosmos aus zutiefst menschlichen Gefühlen. Sibylla Rubens und Carl-Martin Buttgereit machten dies einmal mehr spürbar mit ihrem Programm im Rahmen der Meisterkonzerte am Samstag in der Bagno-Konzertgalerie in Burgsteinfurt.

Von ChristophSchulte im Walde