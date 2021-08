Kunst vereint Verschiedenheit

Der stillgelegte Flughafen Tempelhof in Berlin hat sich in ein gigantisches Ausstellungsareal verwandelt. In die Hangars sind Kunstwerke von 90 jungen oder auch schon etablierten Künstlern aus 34 europäischen Ländern eingezogen. Ein Rundgang.

Der stillgelegte Flughafen Tempelhof in Berlin ist auch an sich einen Besuch wert. In diesem Sommer beherbergt das monumentale Bauwerk im ehemaligen Westteil der Stadt eine Ausstellung, die nirgendwo anders als hier, in den während der 1930er Jahre von den Nationalsozialisten errichten Hangars, besser aufgehoben sein könnte. In dem Denkmal des schon vor Kriegsausbruch für nationales Hegemonialstreben stehenden Baus sind Kunstwerke von 90 jungen oder auch schon etablierten Künstlern aus 34 europäischen Ländern eingezogen.

Die Ausstellung „Diversity United“ will das künstlerische Gesicht Europas zeigen. Sie steht mit ihren teils großformatigen Werken im monumentalen Raum für die Vielfalt und Vitalität der zeitgenössischen europäischen Kunstszene, die nicht an den Grenzen der EU haltmacht. Die Landkarte der Herkunftsländer der Künstler erstreckt sich von Portugal bis Russland, von Norwegen bis in die Türkei.

Wirtschaften in der globalisierten Welt, Klimawandel, Demokratiekrise oder Migration – all diese Themen beleuchten die 90 Werke aus sehr persönlichen, individuell gefärbten Blickwinkeln. Sie alle fragen nach der Verantwortung von Europa und Europäern für die Welt.

Die Besucher betreten durch eine gleißende Lichtinstallation des Isländers Ólafur Elíasson den Hangar 2 – und finden sich sogleich in der Rolle globaler Migranten wieder. Die aus Nationalflaggen bestehenden Zelte des spanisch-britischen Künstlerpaares Lucy und Jorge Orta laden zur Verständigung über kulturelle und nationale Grenzen ein - zum Werk gehört auch ein Behördenschalter, der auf Wunsch Pässe für Weltbürger ausstellt.

Die deutschen „Stars“ der Schau: Anselm Kiefer spielt mit seiner ebenso raumgreifenden wie detailreichen Installation „Winterreise“ auf den diffusen Charakter von Gemüt und Gewalt der deutschen Romantik an, Rosemarie Trockel weist mit ihren gestrickten Bildern ironisch auf die Rolle kunstschaffender Frauen hin, Gerhard Richter spiegelt mit einer Bilderserie die Rolle der Landschaft in der europäischen Kunstgeschichte, Georg Baselitz setzt sich mit seiner Jugend in der DDR auseinander, und Henrike Naumann hat ein ostdeutsches Wohnzimmer mit identitätsstiftenden Einrichtungsgegenständen in Originalgröße um 90 Grad gekippt. Die Niederländerin Patricia Kaersenhout lässt in ihrer Installation „Mea culpa“ ihre Figuren, Vertreter einer männlichen Machtelite, in Anzügen über einen verspiegelten Boden kriechen.

Skulptur, Konzeptkunst, Video- und Klanginstallation, Fotografie, Textilkunst – die Ausdrucksformen sind so vielfältig wie Europa. Die Besucher wandeln dabei über die ausgetretenen Steinfliesen der früheren Abfertigungshallen. Die von der Stiftung Kunst und Kultur Bonn realisierte Ausstellung ist noch bis zum 19. September hier zu sehen, bevor sie nach Paris und Moskau wandert. Der Besuch muss online gebucht werden.