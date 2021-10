Bescheiden gebleiben - Hugh Jackman wird 53

Hugh Jackman wuchs als eines von fünf Kindern einer britischen Auswandererfamilie in Australien auf. Der große Karrieredurchbruch gelang dem Schauspieler im Jahr 2000 als Superheld «Wolverine» in der „X-Men“-Filmreihe von Regisseur Bryan Singer.

Neben seinem Schauspieltalent bewies der mit in New York lebende Jackman auch immer wieder sein herausragendes Können als Sänger. Zum Beispiel spielte er Hauptrollen in mehreren preisgekrönten Musicals wie «The Boy from Oz» und in «Les Misérables».

Als sei das nicht genug, wurde Jackman, der an diesem Dienstag seinen 53. Geburtstag feiert, vom US-Magazin People 2008 zum «Sexiest Man Alive» gewählt. Einen großen Teil dieser zahlreichen Erfolge führt der erstaunlich bescheiden wirkende Jackman auf seine tägliche Meditation zurück.