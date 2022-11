«Blümchen»: Sängerin Jasmin Wagner ist Mutter geworden

Die Sängerin Jasmin Wagner, bekannt als «Blümchen», ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Geburt ihrer Tochter gab die 42-Jährige am Mittwochabend auf Instagram bekannt. Sie teilte ein Foto, das die Füßchen ihres Babys zeigt.

Dazu schrieb Wagner in Anlehnung an eines ihrer bekanntesten Lieder: «Mission completed! Herz an Herz mit unserem wunderschönen Babygirl.»

Ihre Schwangerschaft hatte die Musikerin («Herz an Herz», «Kleiner Satellit») im Juli öffentlich gemacht. Vater des Kindes ist demnach ihr Freund, ein dänischer Modeunternehmer. «Er ist sehr liebevoll, wir machen diese Erfahrung beide zum ersten Mal. Das größte Abenteuer beginnt jetzt», sagte die Sängerin zu «Bild». Das Paar ist seit zwei Jahren zusammen. Wagner war zuvor mit dem Unternehmer Frank Sippel verheiratet.