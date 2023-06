Cathy Hummels veranstaltet privaten Flohmarkt

Flohmarkt in einer Villa? So hat sich Cathy Hummels von ihren Möbel und einem Teil ihrer Kleidung verabschiedet. «Warum also nicht ein Happening daraus machen?»

Moderatorin Cathy Hummels steht in ihrer alten Wohnung in München-Bogenhausen, wo sie einen privaten Flohmarkt veranstaltet hat.

Influencerin Cathy Hummels hat sich mit einem Flohmarkt von ihrem ehemaligen Zuhause in München verabschiedet. «Ich möchte meinen wunderschönen Dingen ein neues Zuhause schenken», sagte die 35-Jährige. So wechselten zum Beispiel Kleider, Möbel, Taschen und Geschirr den Besitzer. Ihr neues Haus sei viel kleiner als die Villa, in der sie mit Ex-Mann Mats Hummels gelebt hat. Deswegen nehme sie vieles nicht mit. An Kleidungsstücken oder Möbeln hingen Erinnerungen. «Aber man muss loslassen können im Leben.»

Ihrem Sohn Ludwig sei es viel leichter gefallen, sich von seinem Spielzeug zu trennen, verriet die Influencerin. Wenn seine Sachen verkauft werden, dürfe der Fünfjährige den Betrag in seine Spardose packen. Ein Teil des gesamten Erlöses soll an die Organisation «Ein Herz für Kinder» gespendet werden.

Ursprünglich habe sie vorgehabt, ihre Sachen auf einer Online-Plattform zu verkaufen, sagte Cathy Hummels. «Aber ich habe ja noch diese schöne, große Villa für zwei Tage. Warum also nicht ein Happening daraus machen? Das tut der Seele gut.» Unterstützt wurde sie dabei von Familienmitgliedern wie Schwester, Cousin und Oma.

Viele Gäste lockte der Stil der Influencerin oder die Freude am Second-Hand-Shopping. Eine Kundin sagte über Hummels: «Ich bewundere sie für ihr Durchhaltevermögen. Und dann auch noch die ganzen Sachen für den guten Zweck zu verkaufen und nicht einfach wegzuschmeißen, finde ich super.»