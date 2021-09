Cornelia Froboess: «Was soll da noch kommen?»

Ehrenpreise sind der Schauspielerin Cornelia Froboess etwas unheimlich. «Das bringt mich erst darauf, wie alt ich bin. Danach folgt ja nichts mehr. Was soll denn da noch kommen? Zum Tod gibt's vielleicht noch mal was», sagte die 77-Jährige der «Berliner Morgenpost».

Am Freitag war sie bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises mit dem Ehrenpreis für das Lebenswerk ausgezeichnet worden.

Froboess wuchs in Berlin auf und wurde mit dem Schlager «Pack die Badehose ein» zum Kinderstar. Später spielte sie viele Jahre an den Münchner Kammerspielen und lebt heute in Bayern. Über Berlin sagte sie: «Es ist und bleibt meine Stadt. Aber vieles kenne ich nicht mehr. Oft muss ich fragen, wo was ist.»