Erneut Tausende Trauernde am Buckingham-Palast

Menschen in Großbritannien trauern weiter um ihre Queen. Viele legen Blumen am Buckingham-Palast nieder.

Mitarbeiter einer Gärtnerei entfernen am frühen Morgen die Blumen und Trauernachrichten am Zaun vor dem Buckingham-Palast. Die Blumen werden im benachbarten Green-Park auf den Wiesen arrangiert.

Auch zwei Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II. reißt der Strom an Trauernden am Londoner Buckingham-Palast nicht ab. Schon am frühen Samstagmorgen fanden sich Tausende Menschen ein, um Blumen oder Karten niederzulegen, eine Kerze anzuzünden oder innezuhalten.

Trotz der Menschenmassen war die Atmosphäre ruhig und respektvoll, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Etliche Trauende reisten auch von weiter entfernt an.

Damit das Anwesen im Londoner Regierungsviertel Westminster nicht unter dem Blumenmeer versinkt, dürfen alle Sträuße zwölf Stunden lang davor liegen, bevor sie in den angrenzenden Green Park gebracht werden. Darauf weist auch ein Schild am Zaun des Palastes hin.