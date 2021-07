 Ex-«Bachelor» Sebastian Pannek im Krankenhaus

Der ehemalige «Bachelor» Sebastian Pannek hat sich nach eigenen Angaben mit einer Flex am Bein verletzt. Er sei in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert worden, berichtete der 34-Jährige am Donnerstag in einem Video bei Instagram, das ihn offenbar in einem Krankenhausbett zeigte.

Seine Ehefrau Angelina sei bei dem Unfall zufällig in der Nähe gewesen und habe noch rechtzeitig den Stecker gezogen, um Schlimmeres zu verhindern. «Ich muss schon sagen, ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn Angelina nicht noch den Stecker gezogen hätte», sagte Pannek. Zuvor hatte «ntv.de» berichtet.

Aber wie war die Maschine überhaupt in seinem Bein gelandet? Das Gerät habe sich «irgendwie verkantet», sei ihm irgendwie aus der Hand gerutscht «und dann hat sich das Ding selbständig gemacht und ist dann quasi wie in einem schlechten Film von Balken zu Balken gesprungen, bis es dann bei mir im Bein war», erklärte Pannek.

Obwohl die Wunde acht Zentimeter groß sei, habe die Flex lebenswichtige Gefäße knapp verfehlt. Als er sah, dass das Blut nicht spritzte, sei ihm im ersten Moment zwar ein Stein vom Herzen gefallen, erklärt Pannek seinen über 430 000 Followern. «Trotzdem ist es eine ganz, ganz krasse Situation.»

Sebastian Pannek war 2017 Protagonist bei «Der Bachelor» in der siebten Staffel der RTL-Show. Seine Ehefrau Angelina Pannek (vormals Heger) ist ebenfalls aus der TV-Show bekannt: Sie nahm als Kandidatin der vierten Staffel teil.