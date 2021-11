Goldkettchen war gestern - Rapper P. Diddy wird 52

Mit Hip-Hop hat er die Musikwelt erobert, aber dies ist eine Weile her. Mittlerweile reüssiert P. Diddy vor allem als Geschäftsmann.

Musikalisch ist es schon lange ruhig um ihn geworden, aber trotzdem ist der Rapper P. Diddy oder auch nur Diddy bestens im Geschäft. Der umtriebige Entertainer hat seine Rap-Erfolge als Sprungbrett für seine zahlreichen Unternehmungen genutzt. Heute feiert er seinen 52. Geburtstag.

Er kreiert Mode, verkauft Parfüm und verdient mit seinem Cîroc-Wodka ein Vermögen. Hip-Hop ist da inzwischen eher zu einer Randbeschäftigung geworden.

Geboren 1969 in New York und vaterlos aufgewachsen, hat P. Diddy mit einem unbändigen Willen zum Erfolg Ruhm und Vermögen angehäuft. Zielstrebig arbeitete er sich nach oben - von Anfang an. «Ich begann meine berufliche Laufbahn mit 12 Jahren als Zeitungsjunge», sagte er «Forbes».

Für eine kurze Zeit studierte er auch Betriebswirtschaftslehre an der Howard University, die er allerdings ohne Abschluss verließ, "weil ich mich entschieden habe, meine Karriere in der Musikindustrie fortzusetzen", sagte er der "Washington Post".

P. Diddy wurde zunächst Produktionsassistent bei Uptown Records, bevor er 1993 das einflussreiche Label Bad Boy Entertainment gründete, dessen Backkatalog weiterhin sein Vermögen mehrt. Er produzierte namhafte Musiker wie seinen später ermordeten Freund und Partner Notorious B.I.G, Mary J. Blige oder Faith Evans. Nachhaltig prägte der Entertainer die Musikbranche und vor allem den Hip-Hop als massenkompatibles Genre.

Während er Ende der 1990er Jahre wiederholt in Schießereien und Schlagzeilen geraten war, hat er inzwischen sein Bad-Boy-Image samt Goldkettchen abgelegt. Inzwischen tritt er lieber als seriöser Geschäftsmann auf. Davon zeugen auch die eleganten Anzüge in dezenten Tönen, die er trägt.