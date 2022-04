«James Bond»-Darsteller Craig hat Corona

Gerade erst angelaufen, fallen die Vorstellungen einer «Macbeth»-Inszenierung in New York in den kommenden Tagen aus. Der Grund: positive Corona-Tests im Ensemble.

Wegen einer Coronavirus-Infektion des britischen Schauspielers und jahrelangen «James Bond»-Darstellers Daniel Craig (54) muss sein gerade erst gestartetes neues Broadway-Stück «Macbeth» schon wieder pausieren.

Ein Corona-Test bei Craig sei positiv ausgefallen, teilten die Veranstalter am Samstag bei Twitter mit. Zudem gebe es eine «limitierte Anzahl» weiterer Infektionen unter den Beteiligten. Alle Aufführungen würden deswegen nun vorerst bis einschließlich Donnerstag abgesagt.

In der Inszenierung von Shakespeares «Macbeth» spielt Craig gemeinsam mit Schauspielkollegin Ruth Negga (40) die Hauptrollen. Erst am Dienstag hatten die Vorführungen in New York begonnen. Craig war zuvor schon mehrfach am Broadway aufgetreten, unter anderem 2013 gemeinsam mit Ehefrau Rachel Weisz in dem Stück «Betrayal». Im vergangenen Jahr hatte Craig die Weltpremiere seines fünften und letzten James-Bond-Thrillers «Keine Zeit zu sterben» gefeiert.