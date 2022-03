Jared Leto hofft auf schnelles Ende des «brutalen Kriegs»

Der Russland-Ukraine-Konflikt beschäftigt auch Oscar-Preisträger Jared Leto - und das nicht erst seit Ausbruch des Krieges. Er erwähnte die «Träumer» in der Ukraine schon in seiner Oscar-Rede 2014.

Schauspieler Jared Leto posiert beim Fotocall für den Film "Morbius". Der Film kommt am 31. März 2022 in die deutschen Kinos.

Hollywood-Schauspieler Jared Leto hofft auf eine schnelle Lösung im Ukraine-Krieg. «Ich habe viele ukrainische Freunde, ich habe viele russische Freunde», sagte der 50-Jährige im Gespräch mit der dpa.

«Und es ist einfach eine Tragödie, dass diese beiden Länder, die viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben, sich in einem solch brutalen Krieg befinden.» In der Zeit, in der wir leben, gebe es keinen Grund für so etwas. «Ich hoffe auf eine schnelle Lösung.»

Jared Leto, der 2014 einen Oscar für seine Nebenrolle als aidskranke Transfrau in dem Drama «Dallas Buyers Club» bekam, setzte sich schon früher für die Ukraine ein. In seiner emotionalen Oscar-Dankesrede zollte er damals den «Träumern» in der Ukraine Tribut: «Wir sind hier, und während ihr darum kämpft, eure Träume wahr zu machen, das Unmögliche zu leben, denken wir heute Abend an euch.»

Nach dem Beginn des russischen Angriffs im Februar tauschte sich Leto im März dieses Jahres auf Instagram in einem Live-Talk mit Menschen aus der Ukraine aus und informierte sich über die Lage im Land.