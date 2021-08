Katy Perry gratuliert Töchterchen via Twitter

Die US-Sängerin Katy Perry (36) hat ihrem Töchterchen Daisy Dove mit einer Twitter-Botschaft zum ersten Geburtstag gratuliert. «Heute vor einem Jahr war der Tag, an dem mein Leben begann», schrieb die Sängerin am Donnerstag in dem Kurznachrichtendienst.

«Happy first Birthday my Daisy Dove, my love», fügte sie mit einem roten Herz-Emoji versehen dazu.

Das erste Kind von Perry und ihrem Verlobten, dem Schauspieler Orlando Bloom (44), war am 26. August 2020 zur Welt gekommen. Bloom hat zudem einen zehnjährigen Sohn aus der geschiedenen Ehe mit Top-Model Miranda Kerr.

Die Geburt von Daisy Dove Bloom hatten die Eltern vor einem Jahr über den Instagram-Account der Kinderhilfsorganisation Unicef bekanntgegeben und mit einem Spendenaufruf für bedürftige Mütter und Kinder verbunden. Sie posteten damals ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem zu sehen ist, wie die Hände der Eltern ein Baby-Händchen halten. Perry und Bloom äußern sich öffentlich nur selten über ihren Nachwuchs.