Kiefer Sutherland: Vater sollte Lebensabend genießen können

Ich möchte nicht, dass dies seine letzte Erinnerung an die Erde ist, sondern dass er in ein Restaurant oder ins Theater gehen und sich dabei sicher fühlen kann», sagte Sutherland der Deutschen Presse-Agentur. «Ich möchte einfach, dass er das Ende seines Lebens so genießen kann, wie er es aus meiner Sicht verdient hat.»

Der Sohn von Hollywood-Legende Donald Sutherland verlor im April 2020 seine Mutter Shirley. «Wir als Familie konnten ihr Wirken noch immer nicht angemessen feiern und würdigen wegen der Pandemie», sagte der 55-Jährige.

Der Kanadier kritisierte, in der Coronazeit fehle es vielen am gesunden Menschenverstand. «Wenn wir uns mehr auf die Gemeinschaft fokussieren würden und nicht so sehr auf uns selbst und dazu noch den Verstand einschalten würden, wären wir sicher in einer besseren Lage.» Seine Tochter, sein Schwiegersohn und beide Enkel seien an Corona erkrankt, allerdings mit nur milden Verläufen.

Der Schauspieler und Sänger veröffentlicht an diesem Freitag (21.1.) sein drittes Country-Rock-Album «Bloor Street».