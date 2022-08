Michael Bublé zum vierten Mal Vater geworden

Der kanadische Sänger Michael Bublé (46) und seine Frau Luisana Lopilato (35) sind zum vierten Mal Eltern geworden.

«Aus Liebe entsteht Leben, Licht und sie... unser Baby Cielo Yoli Rose Bublé», schrieben die beiden am Freitag (Ortszeit) auf Englisch und Spanisch in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag. «Du bist endlich in unserem Leben angekommen mit deinen 3,8 Kilogramm!!!»

Auf einem dazu veröffentlichten Foto ist zu sehen, wie der Sänger und seine argentinische Frau den Fuß ihrer Tochter Cielo (zu Deutsch: Himmel) halten. Bublé und Lopilato sind seit 2011 verheiratet. Sie haben bereits zwei Söhne sowie eine Tochter.