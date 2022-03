Politisch engagiert: Musiker Johannes Strate wird 42

Er tritt auf Demos auf, um Teilen der Gesellschaft eine Stimme zu geben und diese mit Nachdruck zu unterstützen. Er setzt sich für die Umwelt ein, weiß Strömungen im Land einzuschätzen und räumt ganz nebenbei mit seiner Band Revolverheld Auszeichnungen en masse ab. Heute wird Sänger Johannes Strate 42 Jahre alt.

Klare Linie zum Erfolg

Strate hatte im Vergleich zu vielen seiner musikalischen Kollegen schon früh in seinem Leben das Ziel, den Weg des Musikers zu gehen. Als Sohn einer Pianistin und eines Lehrers und Sängers wurde dem gebürtigen Bremer praktisch das musikalische Talent in die Wiege gelegt.

Seine ersten Schritte ging er gemeinsam mit seinen alten Bremer Weggefährten und heutigen Satiriker Jan Böhmermann. Nachdem die beiden in den 1990er Jahren viel Zeit gemeinsam verbrachten und Strate das professionelle Gitarrenspiel erlernte, gründete er mit 14 Jahren die Band Second Fire. Mit 18 Jahren folgte die Gesangsausbildung. Um die Grundlagen des Musikerdaseins zu erlangen, besuchte er 2002 einen Kurs an der Hochschule für Musik und Theater.

Mit Revolverheld berühmt geworden

Im selben Jahr gründete sich die Band, die ihn und seine Kollegen zu Ruhm verhalf. Doch bis es zum heutigen Namen kam, mussten ein wenig Zeit und traurige Einschnitte geschehen. Der ursprüngliche Name Manga wich 2004 Tsunamikiller. Doch in Anbetracht des verheerenden Tsunamis Weihnachten 2004, der im Indischen Ozean wütete, fühlte die Band sich gezwungen einen neuen Namen zu suchen und nannte sich von nun an Revolverheld.

Mit ihrem ersten Studioalbum «Revolverheld» konnten sie sich bereits für 42 Wochen in den deutschen Charts auf oberen Platzierungen festsetzen. Bis heute hat die Band sechs Studioalben produziert und ist aus der deutschen Musik- und Chartlandschaft nicht mehr wegzudenken. 2021 konnte sich ihr Album «Neu erzählen» für zehn Wochen auf dem zweiten Platz der Charts in Deutschland halten. Ihre Bemühungen und Erfolge wurden über die Jahre mehrfach ausgezeichnet. 2006 mit der 1Live-Krone als Beste Newcomer, 2011 mit dem Comet als Bester Liveact oder 2015 mit dem Echo Pop, um nur wenige zu nennen.

Medial präsent und engagiert

Johannes Strate ist mittlerweile im Mainstream der deutschen Medienlandschaft angekommen. In der Sat-1-Castingshow «The Voice Kids» saß er mit Branchengrößen wie Lena-Meyer Landrut und Mark Forster in der Jury, Das Präsentieren in der Öffentlichkeit ist für ihn kein Neuland. Im Gegenteil, es ist für ihn sogar wissenschaftlich schon von zentraler Bedeutung gewesen. Das Thema seiner Bachelorarbeit lautete «Die Eigenwahrnehmung von Popmusikern im Gegensatz zur medialen Wahrnehmung».

Zusammen mit seiner Band setzt er regelmäßig politische Zeichen. Auch privat läuft es bei Strate. Seit vielen Jahren ist der Fan von Werder Bremen mit der Schauspielerin Anna Angelina Wolfers zusammen. Das Paar hat einen 2012 geborenen Sohn, den sie so gut es geht vom Medienrummel fernhalten wollen.