Prinz Harry hält Ansprache zu Mandela-Andenken

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die Gedenkveranstaltung an Nelson Mandela wieder in New York statt. Der Freiheitskämpfer habe für die Werte gekämpft, die heute in Gefahr geraten, betont Prinz Harry.

Prinz Harry hat bei einer Veranstaltung zum Gedenken an den 2013 gestorbenen südafrikanischen Präsidenten und Freiheitskämpfer Nelson Mandela eine Rede vor der UN-Vollversammlung gehalten. Die Welt sei an einem «entscheidenden Moment», sagte Harry am Montag in New York. Er sehe «einen globalen Angriff auf die Demokratie und die Freiheit» - also genau auf die Dinge, für die Mandela gekämpft habe.

Zuvor war der 37-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau Meghan (40) im Hauptquartier der Vereinten Nationen in Manhattan eingetroffen - Hand in Hand, Harry im dunkelblauen Anzug mit passender Krawatte und weißem Hemd, Meghan im dunklen, schlichten Kleid. Meghan lauschte der Rede ihres Mannes anschließend im Saal der Vollversammlung.

Eingeladen hatte das Paar die Nelson-Mandela-Stiftung. Mit der Veranstaltung zum «Nelson Mandela International Day» wird jedes Jahr das Andenken an den Freiheitskämpfer geehrt. In den vergangenen zwei Jahren hatte die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie virtuell stattfinden müssen.

Harry und Meghan hatten sich 2020 aus dem engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt und waren auf die andere Seite des Atlantiks gezogen. Sie leben mit ihren beiden kleinen Kindern im US-Bundesstaat Kalifornien und treten selten öffentlich auf. Kürzlich waren sie beim Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. erstmals mit ihren beiden Kindern zu Besuch in der alten Heimat.