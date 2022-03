Prinz William kickt in Jamaika mit Nationalspieler Sterling

Fußball, Bob und Bob Marley - Prinz William und Herzogin Kate haben in Jamaika ein abwechslungsreiches Programm.

Auf seiner Karibik-Reise hat der britische Prinz William in Jamaika seine fußballerischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

An der Seite des jamaikanisch-englischen Fußballstars Raheem Sterling, der bei Manchester City und in der englischen Nationalmannschaft spielt, kickte William (39) am Dienstag mit jungen, jamaikanischen Fußballern den Ball über den Platz.

Sterling hatte vom britischen Nationaltrainer Gareth Southgate extra eine Sondergenehmigung bekommen, um mitzureisen. Auch der jamaikanische Spieler Leon Bailey, der bei Williams Lieblingsclub Aston Villa unter Vertrag steht, war vor Ort dabei. «Zwei meiner Helden», sagte William zu seiner Frau Kate (40) bei dem Treffen mit den beiden Spielern. «Sie sind die schnellsten im Team.»

William und Kates Abstecher in Jamaika, wo sie auch ein Bob-Team und die Heimat der Reggae-Legende Bob Marley besuchten, ist der zweite Stopp ihrer achttägigen Tour in drei ehemaligen Kolonien, die am kommenden Samstag auf den Bahamas endet.

Vor der britischen Botschaft in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston fand am Dienstag eine Demonstration statt, bei der nach Angaben der Veranstalter 350 Menschen vom Königshaus eine Entschuldigung und Reparationen für die Sklaverei und andere Taten während der Kolonialzeit forderten.