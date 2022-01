Priyanka Chopra und Nick Jonas wünschen sich Kinder

Die Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas und ihr Mann Nick Jones wollen Kinder in die Welt setzen.

Die Schauspielerin Priyanka Chopra (39) wünscht sich nach eigenen Worten Kinder mit ihrem Ehemann Nick Jonas (29).

«Sie sind ein großer Teil unserer Wünsche für die Zukunft», sagte sie im Interview für die Februar-Ausgabe der «Vanity Fair», das am Donnerstag veröffentlicht wurde. «Bei Gottes Gnade, wenn es passiert, dann passiert es.»

Für die Familiengründung seien sie und ihr Mann bereit, ihre Karrieren hintenanzustellen. «Das ist okay für mich. Das ist für uns beide in Ordnung.» Ihre Mutter, die sie beruflich berate, habe seit ihrer Hochzeit ebenfalls «lockergelassen», was ihre Karriere angehe.

Die ehemalige «Miss World» wurde als Bollywood-Darstellerin in ihrer Heimat Indien einem Millionenpublikum bekannt. Mittlerweile lebt die Schauspielerin und Produzentin in Los Angeles. Den US-Sänger Nick Jonas, der als Mitglied der Band Jonas Brothers bekannt wurde, heiratete sie 2018.