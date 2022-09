London nimmt Abschied von der Queen – König Charles sichtlich gerührt

Zum Schluss schien sogar der König selbst gerührt zu sein: 2000 Staatsgäste haben in der Westminster Abbey gemeinsam mit der Royal Family Abschied von Queen Elizabeth II. genommen. Das Staatsbegräbnis für die gestorbene Monarchin ist ein Jahrhundertereignis - längst nicht nur in Großbritannien.

Hinter dem geschmückten Sarg betrat König Charles III. (73) pünktlich um 12.00 (MESZ) die Kirche. Mit ihm schritten Königsgemahlin Camilla, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward im Trauerzug. Anne und Edward wurden von ihren Partnern begleitet. Dahinter gingen Prinz William und Prinzessin Kate. Ihnen folgten Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan sowie weitere Familienmitglieder.

Prinz George und Prinzessin Charlotte nehmen teil

Als jüngste Teilnehmer der Royals zogen Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) feierlich und mit ernster Miene in das Gotteshaus ein. Sie gingen zwischen ihren Eltern William und Kate und schritten langsam hinter dem Sarg ihrer Urgroßmutter her.

Impressionen zum Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. Während der Trauerzug mittlerweile von Westminster Abbey aufgebrochen ist, stehen tausende Menschen entlang des Long Walk vor Schloss Windsor und warten auf die Ankunft des Sarges von Königin Elizabeth II. Schon Stunden vor der Beisetzung auf Schloss Windsor hatten sich in der Stadt westlich von London Hunderte Menschen versammelt, um Abschied von der Königin zu nehmen. Foto: picture alliance/dpa/Pool AP | Alastair Grant Der königliche Sarg während der Trauerfeier vor der Beisetzung von Königin Elizabeth II. in der Westminster Abbey. Foto: picture alliance/dpa/AFP Pool/AP | Ben Stansall Vordere Reihe: König Charles III., die Königsgemahlin Camilla, Anne, Prinzessin Royal, Vizeadmiral Sir Tim Laurence, Prinz Andrew, Herzog von York, Prinz Edward, Graf von Wessex, Sophie, Gräfin von Wessex, - 2. Reihe: Prinz William, Herzog von Sussex, Meghan, Herzogin von Sussex. Während der Rest der Königlichen Familie offizielle Uniformen trägt, sind Edward und Harry als nicht mehr aktive Mitglieder des Königshauses zivil gekleidet. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Dominic Lipinski Während des Staatsbegräbnisses werden Blumen und Union Jacks der britischen Königin Elizabeth II. verkauft. Zum Staatsbegräbnis für Elizabeth II. werden Hunderttausende Menschen auf den Straßen Londons erwartet. Foto: picture alliance/dpa/AP | Lewis Joly Kate (oben M), und ihre Kinder Prinzessin Charlotte (M) und Prinz George (l) , Meghan (r) beim Staatsakt vor der Beisetzung von Königin Elizabeth II. in der Westminster Abbey. Foto: picture alliance/dpa/Pool Reuters/AP | Phil Noble Frauen tragen Kleider mit einem Porträt von Königin Elizabeth II., während sie der Trauerfeier für die britische Königin beiwohnen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Lewis Joly Menschen verfolgen die Beerdigung von Königin Elizabeth II. auf einem Großbildschirm auf dem Centenary Square in Birmingham. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Richard Vernalls Der Sarg von Königin Elizabeth II. wird in die Westminster Abbey getragen, gefolgt von König Charles III., Königsgemahlin Camilla, Anne, Prinzessin Royal, Vizeadmiral Sir Tim Laurence, Royal, Andrew , Herzog von York , Edward , Graf von Wessex, Sophie, Gräfin von Wessex, Prinz William, Prinz von Wales und Prinz Harry, Herzog von Sussex, beim Staatsakt vor der Beisetzung von Königin Elizabeth II. in der Westminster Abbey. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Dominic Lipinski Mitglieder des Klerus und Trauergäste warten auf die Ankunft des Sarges von Königin Elizabeth II. zum Staatsakt vor der Beisetzung. Dieser wird von der Westminster Hall des Parlaments in die nahe Westminster Abbey getragen. Für die Trauerfeier sind Präsidenten, Regierungschefs sowie gekrönte Häupter aus aller Welt angereist. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Danny Lawson Der Sarg von Königin Elizabeth II., versehen mit der königlichen Standarte, der Reichskrone, dem Reichsapfel und Zepter, wird in Westminster Abbey getragen. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Andrew Milligan König Charles III. (M), Prinzessin Anne (M-l), und Prinz Andrew (M-r), Prinz Edward (hinten r), kommen zum Staatsakt vor der Beisetzung von Königin Elizabeth II. in der Westminster Abbey. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Yui Mok Um 11.44 Uhr (MESZ) wird der Sarg der Queen in einer Prozession auf einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette - einem für Kanonen bestimmen Wagen - von der Westminster Hall des Parlaments in die nahe Westminster Abbey gebracht. Hinter dem Sarg schreitet - wie bereits bei der Prozession am Mittwoch - der engste Kreis der Royal Family: Die vier Kinder der toten Königin, König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Dahinter kommen Enkel und Thronfolger Prinz William und sein Bruder Prinz Harry sowie weitere Royals und Mitglieder des königlichen Haushalts. Foto: Ministry of Defence/AP

Charlotte schaute viel zu Boden und trug einen schwarzen Hut mit Schleife über ihrem langen blonden Haar und einen Mantel, sie hielt ihre Hände vor sich gefaltet. George trug einen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Ihr jüngerer Bruder Prinz Louis war nicht zu sehen.

Prinz Andrew und Prinz Harry nicht in Uniform

Prinz Andrew und Prinz Harry kamen wie erwartet nicht in Uniform. Dabei waren beide im Militäreinsatz, Andrew im Falklandkrieg und Harry in Afghanistan. Allerdings sind sie keine aktiven Mitglieder der Royal Family mehr. Bei der Totenwache in der Westminster Hall waren sie zuvor ausnahmsweise in Uniform erschienen.

Unter den Staatsgästen waren am Mittag US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der japanische Kaiser Naruhito mit ihren jeweiligen Partnerinnen. Auch die noch lebenden Ex-Premierminister sowie die amtierende britische Regierungschefin Liz Truss nahmen an der Zeremonie teil. Truss übernahm neben der Generalsekretärin des Staatenbunds Commonwealth, Patricia Scotland, auch die Lesungen.

Würdigung für den „selbstlosen Dienst“ der Königin

Der Dekan von Westminster, David Hoyle, würdigte den „selbstlosen Dienst“ der Königin. „Hier, wo Queen Elizabeth heiratete und gekrönt wurde, haben wir uns aus dem ganzen Land und dem Commonwealth und allen Ländern der Welt versammelt, um unseren Verlust zu betrauern und ihrem langen, selbstlosen Leben im Dienst zu gedenken.“

Als zum Abschluss des Gottesdienstes die Nationalhymne „God save the king“ ertönte, wirkte Charles, der nicht mitsang, berührt. Seine Augen schienen sich mit Tränen zu füllen.

In der Hauptstadt war der mit Blei ausgekleidete Sarg unweit der Abbey in der Westminster Hall seit Mittwoch aufgebahrt. Viele Tausend Menschen hatten sich in die kilometerlange Warteschlange eingereiht und viele Stunden Wartezeit auf sich genommen, um ihren Respekt zu zollen.

Der gesamte Tag des Staatsbegräbnisses ist auch eine enorme Herausforderung für die Behörden: Polizei, Geheimdienste und Anti-Terror-Einheiten koordinierten dafür die wohl größte Sicherheitsoperation, die die Stadt je erlebt hat. Derweil stand das Land still - fast überall blieben Schulen und Universitäten sowie Geschäfte und Pubs geschlossen.

Mehr als 100 Flüge gestrichen

Auch auf die Reisepläne zahlreicher Menschen hatte das Ereignis Auswirkungen. Am wichtigen Londoner Flughafen Heathrow wurden mehr als 100 Flüge abgesagt. Die Einflugschneisen führen über die Londoner Innenstadt oder das Schloss Windsor. Man wollte sichergehen, dass während der Zeremonie Stille herrsche, teilte der Airport mit.

Für diejenigen, die am Montag nicht nach London oder Windsor anreisen konnten, wird die Trauerfeier in landesweit 125 Kinos und vielen Kirchen übertragen. Auch wurden an öffentlichen Orten Leinwände aufgebaut.

„ Da fehlt etwas, und das fehlt eben nicht nur in Großbritannien und in London, sondern es fehlt weltweit. “ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Der König hatte sich in einer Mitteilung am Sonntagabend „zutiefst berührt“ von den vielen Botschaften der Anteilnahme gezeigt. Der 73-Jährige bedankte sich bei den „unzähligen Menschen, die solch eine Stütze und Trost für meine Familie und mich in dieser Zeit der Trauer waren“. Die Queen war am 8. September im Alter von 96 Jahren im schottischen Balmoral gestorben.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach mit Blick auf den Staatsakt von einem „Jahrhundertereignis“. „Man war es über 70 Jahre gewohnt, sich hinter dieser Königin zu versammeln, und jetzt spüren alle: Da fehlt etwas, und das fehlt eben nicht nur in Großbritannien und in London, sondern es fehlt weltweit“, sagte Steinmeier im ZDF-„heute journal“.

Königin Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren verstorben Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Wie der Palast am frühen Donnerstagabend (8. September 2022) mitteilte, starb die Queen im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral. Beerbt wird Elizabeth II. von ihrem Sohn Charles (73). Queen-Enkel Prinz William (40) rückt zum Thronfolger auf. Nummer zwei in der Thronfolge ist nun der 9-jährige Prinz George. Wir blicken zurück auf das Leben der legendären „Queen Mum“, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Thronjubiläum feierte. Foto: dpa/PA Wire | Paul Grover/Daily Telegraph Prinzessin Elizabeth im Alter von acht Monaten. Als sie am 21. April 1926 geboren wird, liegt ihre Zukunft als Königin noch in weiter Ferne. Ihr Vater war der zweitälteste Sohn von König Georg V. , ihr Onkel Edward der Thronfolger. Foto: Classic Vision via www.imago-images Doch plötzlich war Elizabeth Kronprinzessin: Im Januar 1936 starb ihr Großvater, König Georg V., und sein ältester Sohn Edward wurde zum König ausgerufen. Doch Edward dankte noch vor seiner Krönung ab. Er war mit der geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson liiert, das vertrug sich nicht mit der Königswürde. Edwards jüngerer Bruder Albert wurde König und nannte sich fortan Georg VI. Im Mai 1937 fand die Krönung in Westminster Abbey statt. Aus diesem Anlass entstand das Bild mit seiner Frau, der späteren Queen Mum, und den Töchtern Elizabeth und Margaret. Foto: Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de 20. November 1947: Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip von Griechenland heiraten in der Westminster Abbey in London. Foto: epa pa George VI. hat eine schwache Gesundheit und stirbt am 6. Februar 1952 im Schlaf auf Schloss Sandringham. Seine Tochter erfährt in Kenia davon und kehrt als Königin zurück nach London. Die prunkvolle Krönung, eines der ersten großen Fernsehereignisse, ist am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey. Foto: Str Zwölf Premierminister und zwei Premierministerinnen hat Queen Elizabeth II. in ihrer Regentschaft begleitet. Ihr erster Premierminister war Winston Churchill, der sie hier 1955 nach einem Abendessen in der Downing Street verabschiedet Foto: PA Charles Philip Arthur George: Der erste Sohn des Paares wird am 14. November 1948 geboren. Nach dem Tod von Elizabeth II. ist Charles seit dem 8.9.2022 der rechtmäßige König Großbritanniens. Foto: Marijan Murat/dpa Anne Elizabeth Alice Louise: die einzige Tochter wird am 15. August 1950 geboren. Foto: Tal Cohen/dpa Andrew Albert Christian Edward: der zweite Sohn des Paares wird am 19. Februar 1960 geboren. Foto: RICHARD WAINWRIGHT via www.imago-images.de Edward Antony Richard Louis: das vierte und jüngste Kind wird am 10. März 1964 geboren. Foto: JUSTIN TALLIS Traumhochzeit am 29. Juli 1981. Der britische Thronfolger Charles heiratet vor Millionen Fernsehzuschauern die gerade erst 20-jährige Kindergärtnerin Lady Diana Spencer. Foto: dpa Ein gutes Jahr später war der Nachwuchs da und die Thronfolge gesichert. Prinzessin Diana und Prinz Charles im April 1983 mit Baby William, aufgenommen während eines Besuchs in Australien. Foto: Upi 31. August 1997: Lady Diana stirbt bei einem Autounfall in Paris. Die Ehe mit Charles war bereits geschieden. Am 6. September wird sie unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beigesetzt. Foto: dpa Diesmal im kleinen Kreis. Prinz Charles heiratet im April 2005 seine langjährige Geliebte, Camilla Parker Bowles. Foto: Frank May 2007 anlässlich der Diamantenen Hochzeit von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip entstand dieses Foto mit den vier Kindern des Paares. Drei der vier Kinder waren zu diesem Zeitpunkt geschieden, Anne und Charles wiederverheiratet. Foto: epa Tim Graham 29. April 2011: Prinz William und seine Freundin aus Studienzeiten, Catherine Middleton, heiraten in der Westminster Abbey. Die beiden erhalten von der Queen den Titel „Herzog und Herzogin von Cambridge“ als Hochzeitsgeschenk. Foto: Peter Kneffel/dpa 3. Juni 2012: Mehr als 1000 Boote und Schiffe nehmen an der größten Flottenparade aller Zeiten auf der Themse teil. Anlass ist das diamantene Thronjubiläum der Queen. Foto: Po Terry Seward/dpa Anlässlich des 90. Geburtstages der Queen entsteht 2016 dieses Foto der Jubilarin mit den drei potenziellen Königen Charles, William und George. Das Foto dient als Vorlage für eine Sonderbriefmarke. Foto: Ranald Mackechnie/dpa 2018 heiraten Prinz Harry, der zweite Sohn von Charles und Diana, und die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle. Ein Jahr später, im Mai 2019, wird ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren. Doch der Herzog und die Herzogin von Sussex, so ihr Titel seit der Hochzeit, fühlen sich im britischen Königshaus nicht mehr wohl. Im Januar 2020 verkünden sie via Instagram ihren Rückzug von den königlichen Pflichten und wandern in die USA aus. Foto: Dominic Lipinski/dpa November 2020: 73 Jahre sind die Queen und Prinz Philip verheiratet, hier schauen sie sich zu diesem Anlass gebastelte Glückwunschkarten ihrer Urenkelkinder an. Vier Kinder, acht Enkel und derzeit (Februar 2022) zwölf Urenkel sind aus dieser Verbindung hervorgegangen. Foto: Chris Jackson/dpa 9. April 2021:Prinz Philip stirbt im Alter von 99 Jahren. Königin Elizabeth II. sitzt während seiner Beisetzung auf Schloss Windsor ganz allein und mit Maske in der Kirchenbank. Die Corona-Regeln bestimmen es so. Foto: Jonathan Brady/dpa 6. Februar 2022: Queen Elizabeth II. ist seit 70 Jahren Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland. Den Tag verbringt sie traditionell zurückgezogen auf Schloss Sandringham, wo vor 70 Jahren ihr Vater starb. Foto: Britta Gürke/dpa

Reaktionen in den Sozialen Netzwerken

In den Sozialen Netzwerken ist das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. am heutigen Montag ebenfalls großes Thema.

Es ist faszinierend anzusehen wie seit 11 Tagen die ganzen Trauerfeierlichkeiten der Queen mit einer Präzision ablaufen. Ja sie haben seit Jahrzehnten auf dem Papier geübt, aber es umzusetzen muss man auch können #queensfuneral — Kai (@k4ii_) September 19, 2022