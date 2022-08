Ralf Bauer gibt Yoga-Stunde

Schauspieler Ralf Bauer (55) hat sich am Samstag auf Gut Basthorst (Kreis Herzogtum Lauenburg) bei Hamburg als Yoga-Lehrer betätigt. Er und seine vier Schülerinnen rollten am Morgen ihre Matten unter einer großen Eiche aus. Bauer, der sich seit Jahren für Tibet engagiert und mit buddhistischen Mönchen gelebt hat, zeigte den Teilnehmerinnen mehrere Figuren. Trotz des eher kühlen und diesigen Wetters wurde dem Schauspieler offenbar so warm, dass er schließlich sein schwarzes Kapuzenshirt auszog.

Bauer gab die Yoga-Stunde im Rahmen der Veranstaltung «Happy Summer Weekend» auf der historischen Gutsanlage. Der gebürtige Karlsruher war in den 90er Jahren durch die ARD-Surfer-Serie «Gegen den Wind» bekannt geworden. Im vergangenen Jahr brachte er seinen Film «Die Wiederkehr - Sem Dhul» heraus, in dem er einen Fluchthelfer spielt, der für die Freiheit der Tibeter kämpft.