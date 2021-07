Ruth Maria Kubitschek wird 90 - Bundespräsident gratuliert

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek zu ihrem 90. Geburtstag am kommenden Montag (2.8.) gratuliert.

«Meine Gratulation gilt einer großartigen Schauspielerin», so das Staatsoberhaupt in seinem Glückwunsch. «Sie haben über die Jahre Ihr Publikum begeistert – vielfältig und überzeugend – und sich durch Ihr Lebenswerk Respekt und Anerkennung erworben.»

Bis heute unvergessen seien Kubitscheks Rollen als «Spatzl» in Helmut Dietls Serie «Monaco Franze – Der ewige Stenz» oder als Verlegerin Friederike von Unruh in «Kir Royal», lobte der Bundespräsident: «Ein ums andere Mal ist es Ihnen gelungen, eigenwilligen Charakteren und gebrochenen Seelen Gestalt zu geben.»

Mit ihrer Kunst habe Kubitschek das kulturelle Leben Deutschlands bereichert. «Dafür sage ich Ihnen heute meinen Dank», so Steinmeier. Kubitschek lebt seit etwa 25 Jahren in der Schweiz am Bodensee.