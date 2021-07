Schwedens Kronprinzessin Victoria 44 Jahre alt geworden

Geburtstag in der Pandemie: Die älteste Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia feiert auf Schloss Solliden auf der Ostsee-Insel Öland. Der tag gestaltet sich aber anders als sonst.

Eine strahlende Prinzessin hat Geburtstag: Die schwedische Thronfolgerin Victoria ist am Mittwoch 44 Jahre alt geworden.

Die älteste Tochter von König Carl XVI. Gustaf (75) und der ursprünglich aus Heidelberg stammenden Königin Silvia (77) wollte ihren Ehrentag am Mittwoch mit der gesamten Königsfamilie auf Schloss Solliden auf der Ostsee-Insel Öland feiern. Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen verzichtete die Kronprinzessin wie im Vorjahr darauf, vor dem Schloss mit Gratulantinnen und Gratulanten zusammenzutreffen - größere Menschenansammlungen sollen nämlich auch in Schweden in Corona-Zeiten vermieden werden.

Der Geburtstag ihrer Kronprinzessin ist für die Schwedinnen und Schweden jedes Jahr eine große Sache. Rund um den 14. Juli finden auf Öland unter anderem die Victoria-Tage statt, bei denen die Menschen etwa beim Victoria-Golf oder Victoria-Lauf zu mehr Bewegung und einem gesunden Lebensstil ermuntert werden sollen.

Schon am Vorabend des Geburtstags hatte die Königsfamilie bei einem Konzert der Sängerin Carola zugeschaut. Eingerahmt von ihrer Mutter und von Oma Silvia legte Victorias Tochter Estelle (9) dabei einen fröhlichen kleinen Tanz hin, wie eine Aufnahme der Zeitung «Expressen» zeigte.

Das offizielle Victoria-Konzert sollte dann am Mittwochabend in den Schlossruinen Borgholm stattfinden. Während des Konzerts wollte die Kronprinzessin auch den Victoria-Preis an den diesjährigen Preisträger, den Eisschnelllauf-Weltmeister Nils van der Poel, überreichen.