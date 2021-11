Schwiegervater von Prinzessin Eugenie gestorben

Die Familie der Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie (31) trauert um ihren Schwiegervater. Wie britische Medien berichteten, starb der Vater von Eugenies Mann Jack Brooksbank nur wenige Tage vor der Taufe seines Enkels August am vergangenen Wochenende.

Der im Alter von 72 Jahren gestorbene George Brooksbank, ein ehemaliger Wirtschaftsprüfer, sei ein Mann gewesen, der «all die guten Dinge des Lebens liebte», teilte seine Familie mit, wie die Nachrichtenagentur PA meldete.

Der am 9. Februar geborene Sohn von Eugenie und Jack Brooksbank wurde am Sonntag im Beisein von Queen Elizabeth II. (95) in einer Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor getauft. Gleichzeitig wurde mit dem im März zur Welt gekommenen dritten Kind von Zara Tindall, Lucas Philip, ein weiterer Queen-Urenkel in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen.