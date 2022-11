Tim Allen über seine Freundschaft zu Tom Hanks

Der US-Komiker Tim Allen (69) trifft sich nach eigenen Worten seit Jahrzehnten mit dem Oscar-Preisträger Tom Hanks (66, «Finch») zum Essen - bei den Tischmanieren kollidieren offensichtlich Welten. «Wir gehen seit "Toy Story 1" zwei-, dreimal im Jahr zusammen Mittagessen», sagte der Schauspieler («Hör mal, wer da hämmert») in der Show von US-Sängerin Kelly Clarkson. Demnach wurden die beiden bei der Synchronarbeit für den Animationsfilm sehr enge Freunde.

Sie seien sehr unterschiedlich, sagte Allen weiter. So würde Hanks zum Beispiel dabei auch von Allens Teller essen, in seiner eigenen Familie sei das nicht üblich gewesen, so der 69-Jährige. Bei dem ersten Dreh habe Hanks seine Pommes gegessen. Und doch: «Ich glaube nicht, dass ich jemals einem Menschen so sehr vertraut habe wie Tom», sagte Allen weiter. Hanks sei der erste der zuhöre, ohne zu urteilen.

Tim Allen und Tom Hanks liehen in allen vier Teilen der Disney-Pixar-Reihe «Toy Story» den Hauptfiguren Buzz Lightyear und Woody ihre Stimmen. Der erste Teil war 1995 der erste komplett am Computer erstellte Animationsfilm fürs Kino.