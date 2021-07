Tom Cruise auf Tour durch englische Sport-Tempel

Das war ein pralles Sport-Wochenende in London, und Tom Cruise war als Zuschauer dabei. Der Schauspieler besuchte die Endspiele in Wimbledon und Wembley.

Erst Wimbledon, dann Wembley: Schauspieler Tom Cruise («Mission Impossible») hat am Wochenende zwei der wichtigsten Sportstätten Englands besucht.

Zunächst war der 59-Jährige am Samstag beim Tennisturnier in der englischen Hauptstadt und verfolgte das Endspiel der Damen zwischen Ashleigh Barty und Karolina Pliskova. Begleitet wurde er von Schauspiel-Kollegin Hayley Atwell (39, «Captain America: The First Avenger»). Am Sonntag besuchte Cruise dann auch das Finale der Herren in Wimbledon.

Anschließend war der Schauspieler dann auf den Rängen des Wembley-Stadions zu sehen. Während des EM-Finals zwischen England und Italien unterhielt er sich auch mit Ex-Fußballer David Beckham. Cruise hatte zuletzt den siebten Teil der «Mission Impossible»-Reihe in der Stadt gedreht.