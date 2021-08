US-Medien: Zoë Kravitz und Karl Glusman geschieden

Die Ehe des Schauspielerpaars Zoë Kravitz (32) und Karl Glusman (33) ist Medienberichten zufolge offiziell geschieden. Ein Richter in New York sei dem Antrag nachgekommen, berichteten «People.com» und andere US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

Die 32-jährige Schauspielerin («Big Little Lies», «Mad Max: Fury Road») hatte die Scheidung im vorigen Dezember eingereicht.

Kravitz und Glusman («Love», «Greyhound - Schlacht im Atlantik») hatten sich 2016 kennengelernt und im Juni 2019 geheiratet. Die Hochzeit fand in Paris im Haus von Rocksänger Lenny Kravitz statt. Zoë ist das einzige Kind des US-Stars aus dessen Ehe mit der Schauspielerin Lisa Bonet.

Kravitz, die zuletzt neben Robert Pattinson für «The Batman» als Catwoman vor der Kamera stand, plant ihr Regiedebüt mit dem Thriller «Pussy Island». Das Projekt mit Hauptdarsteller Channing Tatum als reicher Tech-Mogul war im Juni bekannt geworden.