US-Schauspieler und Musiker Macaulay Culkin wird 42

Mit der Filmfigur des kleinen Kevin in «Kevin - Allein zu Haus» wurde aus dem damals zehn Jahre alten Macaulay Culkin ein weltberühmter Kinderdarsteller. Heute wird der Schauspieler und Musiker aus New York 42 Jahre alt.

In der 90ern liebten alle den Goldjungen, der von seiner Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub zu Hause vergessen wurde. Auch in Deutschland ist der US-amerikanische Kinderfilm noch heute Kult.

Sat.1 zeigte ihn letztes Jahr zum achten Mal in Folge an Heiligabend. Die im Original «Home Alone» betitelte Weihnachtskomödie lief vor über 30 Jahren im Kino.

Doch hinter der scheinbar heilen Welt des damaligen Kinderstars steckte die eiserne Hand eines Vaters, der beinahe alle seine Kinder versuchte in die Welt des Showgeschäfts zu drängen. Die spätere Scheidung seiner Eltern und ein darauffolgender Sorgerechtsstreit prägten die Kindheit von Macaulay Culkin. Eine schwierige Jugend spitzte sich in einer Drogensucht zu. Der einstige Filmliebling zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück - und kehrt 2013 als Teil der New Yorker «Comedy Rock»-Gruppe The Pizza Underground wieder zurück ins Rampenlicht, bis sich die Band im Jahr 2018 wieder auflöst.

Pizza statt Hamburger

Mit The Pizza Underground wird Culkin Teil eines parodistischen Ensembles, das sich im wahrsten Sinne des Wortes vollends um die kreisrunde Köstlichkeit dreht. Songs wie «Pizza Gal» oder «Take a Bite of the Wild Slice» parodieren Songs von The Velvet Underground und Lou Reed. Ein YouTube-Video geht viral, in dem Culkin die Szene aus Jorgen Leths Film «66 Scenes from America» mit Andy Warhol parodiert. Doch anstatt eines Hamburgers zieht der Musiker ein Stück Käsepizza aus der braunen Tüte, das er bis auf den Rand genüsslich verschlingt.

Heute ist Macaulay Culkin mit der US-amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Brenda Song verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn, der den Namen von Culkins Schwester Dakota trägt, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist.