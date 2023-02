Menschen sollen am Valentinstag Kuh umarmen

Wie wäre es am Valentinstag eine Kuh zu umarmen? Die indische Regierung zumindest schlägt das vor und hat kurzerhand den „Kuh-Umarmungstag“ am 14. Februar ins Leben gerufen.

Wie wäre es am Valentinstag eine Kuh zu umarmen? Die indische Regierung zumindest schlägt das vor und hat kurzerhand den „Kuh-Umarmungstag“ am 14. Februar ins Leben gerufen, wie es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Fischerei, Viehzucht und Milchwirtschaft heißt. Diese Mitteilung sei echt und ernst gemeint, betonte ein Mitarbeiter des Ministeriums gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Die Mitteilung beginnt so: „Wir wissen alle, dass die Kuh das Rückgrat der indischen Kultur und der ländlichen Wirtschaft ist, unser Leben stärkt und sie repräsentiert Viehreichtum und Biodiversität.“ In der Tat wird die Kuh in dem hinduistisch geprägten Land als heilig gesehen und wird als eine Art Mutter verehrt. In einigen indischen Bundesstaaten ist das Töten von Kühen deshalb verboten. Das Ministerium schreibt also: „Angesichts des immensen Nutzens der Kuh wird das Kuh-Umarmen emotionalen Reichtum bringen und daraus wird unser individuelles und kollektives Glück vergrößert.“

Eigentlich haben viele Inderinnen und Inder am Valentinstag schon eine Beschäftigung - sie feiern wie Pärchen aus westlichen Ländern mit Rosen und Schokolade. Aber das ist etlichen konservativen Hindus ein Dorn im Auge. Teils stören diese an dem Tag gar die Pärchen. Und auch Vertreter der hindunationalistischen Regierung von Premierminister Narendra Modi hatten sich schon mehrfach dafür ausgesprochen, westlichen Einfluss im Land zu verringern. In der Kuh-Umarmungsmitteilung schreibt das Ministerium nun: „Die Blendung der westlichen Zivilisation hat uns unsere physische Kultur und das Kulturgut fast vergessen lassen.“