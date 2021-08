Foto:

In den zwölf Kapiteln des neuen IPCC-Berichts beschreiben die Wissenschaftler des Weltklimarates eindringlich, was mit unser Welt passiert. Ozeane und Atmosphäre erwärmen sich, Gletscher und Eisdecken schmelzen, der globale Meeresspiegel steigt – und überall auf der Welt stellt man fest: Das Leben wird zunehmend ungemütlich und gefährlich. Jetzt schon, und in Zukunft noch viel mehr. ,In Summe enthält der Bericht keine großen Überraschungen. Er dokumentiert eindringlich, wie weitreichend und gravierend die Folgen des Klimawandels bereits sind. Und immer klarer können die Forscher herausarbeiten, welchen starken Einfluss der Mensch dabei hat. Schon jetzt ist deutlich: Wir werden um den Klimawandel nicht umherkommen. Fraglich ist nur, ob wir die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Erwärmung abbremsen können und inwiefern es uns gelingt, unsere Lebensweise an die künftigen Umweltbedingungen anzupassen. ,Die Aufgabe der Wissenschaft ist es lediglich zu informieren. Das hat sie präzise getan. Alles, was nötig ist, um nun Entscheidungen zu treffen, liegt auf dem Tisch. Die Fakten sind erschreckend. Beim Weltklimagipfel in Glasgow braucht es nichts weniger als den Startschuss für global koordiniertes Handeln. (Von Ulrich Schaper)