100 000 neue Wohnungen jährlich allein in NRW

„Ich habe schon mit Bauministerin Klara Gey­witz telefoniert; von den 400 000 Wohnungen, die die neue Bundesregierung jährlich bauen will, entfallen allein 100 000 auf NRW, darunter 25 000 mietpreis­gebunden.“ Thomas Kutschaty, SPD-Chef und Spitzenkandidat für die NRW-Landtagswahl im Mai nächsten Jahres, verspricht sich viel Rückenwind aus Berlin für die politische Arbeit in Düsseldorf. Unter seiner Regie – Kutschaty leitete in den Koalitionsgesprächen eine Arbeitsgruppe – habe man einen Pakt für Planungsbeschleunigung auf den Weg gebracht, um dringend notwendige Infrastrukturprojekte insbesondere im Bereich Klimaschutz und Energiewende schneller auf den Weg zu bringen. So könne der Bundestag zukünftig per Gesetz systemrelevante länderübergreifende Infrastrukturprojekte beschließen, dem Klimaschutz werde Vorrang vor dem Artenschutz eingeräumt.