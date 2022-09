Angesichts hoher Preise sollen die Menschen in Deutschland mit einem dritten Paket entlastet werden.

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich auf ein drittes Entlastungspaket für Menschen in Deutschland angesichts hoher Preise geeinigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Sonntagmorgen aus Verhandlungskreisen.