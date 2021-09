Angela Merkels Außenpolitik: Brückenbauerin in Krisenzeiten

G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm im legendären Strandkorb. Direkt an ihrer Seite Wladimir Putin (l.) und George W. Bush. Foto: dpa

Angela Merkels Amtszeit war welt­politisch turbulent. Eurokrise, Krimkrise, Flüchtlings­krise, Brexit, Corona-Pandemie: Doch wofür steht sie in der Außenpolitik? EU-Experte Elmar Brok (CDU) gilt als langjähriger enger Berater der Kanzlerin. Sein Fazit: Sie hat die außenpolitische Rolle Deutschlands gefestigt und ist zur Schlüsselfigur beim Management internationaler Krisen geworden. „Das ist eine echte Erfolgsgeschichte.“

Merkel als „Superwoman“ der langen Gipfelnächte

Wie schaffte Angela Merkel das? Es ist weit mehr als ihr Steh­vermögen, das ihr das Image als „Superwoman“ der langen Gipfelnächte einbrachte. Sie ist gut vorbereitet, hat die Akten im Kopf und besitzt zudem die Fähigkeit, Brücken zu bauen. „Das ist eine große Begabung“, erläutert Brok. Sie verstand es, unter Zurücknahme ihrer eigenen Person die Dinge zu regeln, die Gesprächsfäden aufrechtzuerhalten. Sie hat so eine große Autorität gewonnen. Sinnfällig steht dafür das Bild vom G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm, wo sie mit den Teilnehmern mitten im großen Strandkorb sitzt. Sie gilt als Faktor der Stabilität in den Stürmen der Weltpolitik.

Ihre bekannteste Rede im Ausland? Vielleicht die in der Knesset 2008. Sie sagt damals: „Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.“ Ein Satz, der in Israel in jedermanns Kopf geblieben ist.

EU: Merkel gilt als Retterin des Lissabon-Vertrags, der 2007 die Reform der EU einleitete. Das werten viele als ihre größte europapoli­tische Leistung. Bei der Flüchtlingskrise gab es viel Lob, aber auch deutliche Kritik: „Wir schaffen das.” Die drei Worte sind Symbol ihrer positiven Haltung. Doch viele Beobachter hätten sich ­damals deutlich schneller einen „Türkei-Deal“ gewünscht, der für die Reduzierung der Flüchtlings­zahlen gesorgt hat.

USA: Merkel hat ein positives Amerikabild, hat aus ihrer Loyalität gegenüber den USA nie einen Hehl gemacht. Das hat zweifellos mit ihrem ostdeutschen Hintergrund zu tun. Deshalb hat sie die Leistungen der USA für die Einheit und damit die Freiheit aller Deutschen immer im Kopf. Sie konnte bzw. kann mit George W. Bush, Barack Obama und dem aktuellen Präsidenten Joe Biden gut, hat die Kriege im Irak und in Afghanistan mitgetragen. Sie verzieh Obama sogar die Handy-Abhöraffäre, aber sie war auch diejenige, die Donald Trump offen wie kaum ein anderer die Meinung gesagt hat.

Frankreich: Merkel setzte die guten Beziehungen zum Nachbarland fort, aber sie hat mit einigen Präsidenten in Paris menschliche Schwierigkeiten gehabt. Beispiel: der machohafte Nicolas Sarkozy. Sie reagierte aus Sicht der Franzosen zu nüchtern und vorsichtig auf so manche Charme-Offen­sive des Élysée-Palastes – so hätte sie die emphatische Sorbonne-Rede von Emmanuel Macron etwas leidenschaftlicher beantworten können.

Russland: Viele werfen ihr hier eine gewisse Doppelbödigkeit vor. Unbequem, aber auch in Krisenzeiten um Dialog bemüht – Letzteres soll Präsident Putin an Merkel schätzen. Fest steht: Sie hat trotz aller Schwierigkeiten den Gesprächsfaden nach Moskau nicht abreißen lassen. Doch das Verhältnis bleibt angespannt.

China: Chinesen und Russen sehen Sicherheitspolitik und Wirtschaft als einheitliches strategisches Konzept – Beispiel: die neue Seidenstraße Chinas. Merkel hat beides stets getrennt. Hier fehlt die Antwort Europas, mit der man auch China stärker stellen könnte.

Kritik an Merkels Wohlfühlkurs

So gibt es am Ende auch Kritik am Wohlfühlkurs Merkels: „Die Deutschen ­haben zu lange gedacht, sie leben auf einer Insel aus Stabilität und Wohlstand“, bemängelt Constanze Stelzenmüller von der Brookings Institution in Washington. So wurden national, aber auch international strategische Weichenstellungen verschlafen.

„Eine der dringlichsten Fragen, die sich unsere Nachbarn stellen, lautet: Wann wird Deutschland aufwachen, all dies merken und die Außen- und Sicherheitspolitik entsprechend gestalten?“ Merkel hätte mehr Druck ausüben müssen, damit die Europäer stärker werden. Das wird nun die Aufgabe ihres Nachfolgers sein.