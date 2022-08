Baerbock in Marokko: Neustart der Beziehungen angestrebt

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird in Rabat von ihrem Amtskollegen Nasser Bourita empfangen.

Nach einer monatelangen diplomatischen Krise haben Deutschland und Marokko einen Neustart ihrer Beziehungen vollzogen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr Amtskollege Nasser Bourita verständigten sich bei einem Treffen in der marokkanischen Hauptstadt Rabat auf eine gemeinsame Erklärung, die eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit auf allen Feldern vorsieht. Beide sprachen von einem «neuen Kapitel» im deutsch-marokkanischen Verhältnis.

Die Meinungsverschiedenheiten im Fall der Westsahara, einem von Marokko beanspruchten Wüstengebiet, bleiben jedoch bestehen. Baerbock sagte aber, dass es da nur «in Nuancen Unterschiede» gebe. Beide Seiten würden die Bemühungen der Vereinten Nationen zur Beilegung des Konflikts unterstützen.

Der Streit über die Westsahara hatte die Beziehungen im vergangenen Jahr in eine tiefe Krise gestürzt. Auf dem Höhepunkt zog Marokko im Mai seine Botschafterin für mehrere Monate aus Berlin ab. Marokko warf Deutschland vor, sich feindselig zu verhalten. Das Auswärtige Amt wies die Anschuldigungen zurück.

Beziehungen auf neue Grundlage gestellt

Im Februar hatte eine Videokonferenz zwischen Baerbock und Bourita zu einer Beilegung des offenen Streits geführt. Nun sollen die Beziehungen mit der am Donnerstag beschlossenen Erklärung auf eine neue Grundlage gestellt werden. Unter anderem sieht sie eine vertiefte Zusammenarbeit in den Bereichen erneuerbare Energien, der Produktion von grünem Wasserstoff, der Bekämpfung der Klimakrise, aber auch in der Sicherheitspolitik vor.

Marokko ist das Land auf dem afrikanischen Kontinent, das Europa geografisch am nächsten ist. An der engsten Stelle der Straße von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko sind beide Kontinente nur 14 Kilometer voneinander entfernt. Das Land ist ein Viertel größer als Deutschland, hat aber weniger als halb so viele Einwohner (etwa 36 Millionen).

Seit dem Abzug der Spanier 1975 hält Marokko den größten Teil der Westsahara besetzt, eine Zugehörigkeit zu seinem Staatsgebiet wird international aber nicht anerkannt. Die von Algerien unterstützte Befreiungsbewegung Polisario strebt dort seit Jahrzehnten nach Unabhängigkeit. Seit 1991 gilt ein Waffenstillstand, der von einer UN-Mission überwacht wird. Immer wieder kommt es zu Gefechten.