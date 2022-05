Länder geben grünes Licht für Neun-Euro-Ticket - Streit um Finanzierung

Die gute Nachricht ist: Länder stimmen dem Neun-Euro-Ticket für Bus und Bahn zu. Die schlechte: Natürlich streiten sie mit dem Bund wieder heftig über die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. Das wichtige Thema Verkehrswende gerät so wieder einmal ins Hintertreffen.

Am 1. Juni kommt das Neun-Euro-Ticket. Damit können Nutzer vier Wochen lang mit Bussen und Nahverkehrszügen fahren.

Die Länder wollen das Neun- ­Euro-Monatsticket am 1. Juni einführen – streiten aber weiterhin mit dem Bund über mehr Geld für den öffent­lichen Nahverkehr. Die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer warnte am Donnerstag in Bremen nach Beratungen der Verkehrsminister der Länder sowie des Bundes davor, dass nach dem Auslaufen des Tickets Ende August ohne mehr Geld vom Bund die Tarife erhöht werden müssten.

Die Ampel hatte das Ticket für neun Euro pro Monat als Ausgleich dafür beschlossen, dass Autofahrer über Steuer-Senkungen für Sprit bei den massiv gestiegenen Energiepreisen entlastet werden sollen. Der Bund ist bereit, die erwarteten Einnahme-Ausfälle von 2,5 Milliarden Euro zu tragen. Die Länder ver­langen aber wegen gestiegener Personal- und Spritkosten zusätzlich 1,5 Milliarden Eu­ro vom Bund für den Nahverkehr. Bundesverkehrsminister Volker Wissing lehnte das am Donnerstag erneut ab.

Forderung nach Verschiebung des Tankrabatts

Die nordrhein-westfälische Verkehrsministerin Ina-Brandes (CDU) kritisierte den Bund darum nach den Beratungen. Den Ländern fehle das nötige Geld für die Zukunftssicherung des ÖPNV mit ei­ner Qualität, um langfristig Fahrgäste zu gewinnen, sagte sie.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert angesichts des geplanten Öl-Embargos gegen Russland indes eine Verschiebung des Tankrabatts und des Neun-Euro-Tickets. „Es wäre fatal“, wenn diese Maßnahmen im Oktober auslaufen und gleichzeitig der Beginn des Embargos die Preise in die Höhe treibt, sagte Sprecherin Marion Jungbluth in Düsseldorf.

Problem mit übervollen Zügen?

Derweil erklären mehr als ein Drittel aller Deutschen, das Neun-Euro-Ticket nicht nutzen zu wollen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Entsprechend äußerten sich 37 Prozent der Befragten. Ei­ne Mehrheit steht dem Rabatt-Ticket hingegen positiv gegenüber: 33 Prozent gaben an, damit Bus und Bahn fahren zu wollen, 22 Prozent wollen das nach eigenen Aussagen „wahrscheinlich“.

Der für den Schienen-Personen-Nahverkehr in Westfalen zuständige Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) sieht keine Probleme mit übervollen Zügen ab dem 1. Juni. „Die aktuelle Auslastung auf unseren Strecken liegt derzeit bei rund 75 Prozent gegenüber der Vor-Corona-Zeit“, sagte Sprecher Knut Germann auf Nachfrage. Da gebe es also noch Luft nach oben. Eng werden könne es allenfalls auf Pendlerstrecken.