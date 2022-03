„Ich finde es beleidigend, wenn weiße Personen diese Frisur tragen“

Ronja Maltzahn (u.r.) wurde wegen ihrer Dreadlocks von Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ ausgeladen. US-Politikwissenschaftler Ben Cole (o.l.) findet dies richtig. Sollten nur schwarze Menschen (wie Tennisspieler Dustin Brown, o.r. ) Dreadlocks tragen?

Ist es okay, wenn eine weiße Musikerin Dreadlocks trägt, eine Frisur, die vorwiegend Schwarze tragen? Und können Haare politisch sein? Diese Frage wirbelt viele Menschen auf, seitdem Ronja Maltzahn aus Münster von einer Gruppe der „Fridays for Future“-Bewegung wegen ihrer Frisur von einer Protest-Veranstaltung ausgeladen worden ist. Die Begründung: „Dreadlocks bei weißen Menschen sind eine Form von kultureller Aneignung, da sie (...) in den Zeiten der Sklaverei von weißen Menschen als ein Zeichen der Unterdrückung genutzt wurde“, argumentiert die „Fridays for Future“-Gruppe.