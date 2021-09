Die Meisterin der Tarnung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ehemann Joachim Sauer machen am 15.04.2006 während ihres Urlaubs auf Ischia einen Spaziergang in San'Angelo. Foto: dpa

Wer ist der Mensch hinter der Kanzlerin? Auch nach 16 Jahren im Amt und 30 Jahren in der Politik ist die Privatperson Angela Merkel weitgehend unbekannt. Doch das ist kein Zufall, sondern ihr Prinzip. Sie wollte sich eine gewisse Normalität erhalten, schon fast eine Unscheinbarkeit hinter der großen öffentlichen Rolle. Der „Spiegel“ nannte das spöttisch „Durchschnittlichkeit“, verkannte dabei vielleicht doch auch Merkels Fähigkeit zur Tarnung.

Geradezu schon legendär ist ihr Wanderaufenthalt in Sulden in Südtirol, wo sie und ihr Mann Jahr für Jahr eine immer wieder ziemlich gleiche Wanderkleidung tragen – und aus dem Unspektakulären schon eine Art Kult gemacht haben. Fotografieren unerwünscht, heißt es in den malerischen Bergen. Angela Merkel ist eine preußische Protestantin, für sie gehört Understatement zur Lebensphilosophie. In ihrer kleinen Ferien-Datsche in der Uckermark musste fürs Sicherheitspersonal ein Anbau her. Ihr eigenes Häuschen jedoch hat Merkel seit 30 Jahren nicht erweitert.

Zu den größten Geheim-Attraktionen Berlins gehört es, Angela Merkel zufällig in der Schlange an der Kasse in „ihrem“ Supermarkt in der Nähe der Wilhelmstraße zu treffen. Zuletzt war das immer schwieriger geworden, aber nicht unmöglich. Das Sicherheitspersonal musste die Einkaufstaschen tragen. Einmal wurde sie gefragt, was das Leben als Bundeskanzlerin denn schwer mache. Da sprach sie nicht von der Langzeitnervensäge Wladimir Putin oder dem Kurz-Schrecken Donald Trump, sondern vom Supermarktbesuch.

„Ach“, sagte sie, „alles nicht mehr so einfach wie früher.“ Und sie berichtete: Einmal habe sie Artischocken kaufen wollen, Artischocken im Glas. Sie habe alle Regale abgesucht, aber das Gewünschte nicht gefunden. Also habe sie einen Mitarbeiter angesprochen: „Wissen Sie, wo die Artischocken im Glas stehen?“ Der Mitarbeiter habe aber den Chef verständigt. Dann gab es gleich einen Aufruhr und der Filialleiter sagte: „Aber Frau Bundeskanzlerin, selbstverständlich können wir ihnen helfen. Aber schauen Sie doch mal hier, wir haben doch auch frische Artischocken.“ Sie habe dann noch mal gefragt, wo die Artischocken im Glas stehen. Aber das schien doch ein zu kleines Anliegen für eine Bundeskanzlerin. Es sei anstrengend, so Angela Merkel einmal vor Journalisten, einfach normal zu bleiben und als Kanzlerin Artischocken im Glas zu kaufen.

Angela Merkel ist die unwahrscheinlichste Kanzlerin, die Deutschland je hatte. Erst mit 35 Jahren steigt sie in die Politik ein – und vorher hat sie in einem anderen Land gelebt. Ihr Verhältnis zur Öffentlichkeit ist stark von ihrer DDR-Erfahrung geprägt. Das SED-Regime hat ihr Leben als Tochter eines prominenten Pfarrers politisiert, es eingeschränkt und behindert. Ein Mitschüler hat ihr mal geraten, sie solle auf die Frage der Lehrer, was ihr Vater arbeite, mit „Fahrer“ antworten. Das klinge ähnlich wie Pfarrer, würde aber dann die Sticheleien in der Schule verhindern. Sie konnte nicht studieren, was sie wollte. Sie konnte nicht reisen, wie sie wollte. Und als sie einmal in Polen war und mit Aufklebern der freien Gewerkschaft Solidarność nach Hause fuhr, wurde sie an der Grenze von den Soldaten festgehalten.

Dass Privates wieder privat ist, das hat sie nach der Wende als Errungenschaft der Freiheit erlebt. Auch wenn ihre angestrengte Verschlossenheit, etwa auch in Glaubensfragen oder bei Vorlieben und Freundschaften, in der westdeutschen Gesellschaft für Irritation gesorgt hat.

Für sie sind Politiker eigentlich nicht irgendwelche Promis, über die man alles erfahren darf. So wissen nur wenige, dass sie, die kinderlose Merkel, sich auch als Kanzlerin um ihre Patenkinder kümmert. So gibt es über ihre Beziehung zu ihrem Mann Joachim Sauer viele Gerüchte, aber keine irgendwie ernst zu nehmenden Informationen. Und so gibt sie hier und da Privates preis, weil die gierige Öffentlichkeit es so will. Aber ohne viel Substanz.

Mal ist es ihr Lieblingsgericht, dann eine Kartoffelsuppe und mal Spaghetti bolognese – was man so hören will. Es sind nur Nebelkerzen, die den eigentlichen Menschen Merkel im Verborgenen halten.