Diese Promis dürfen den Bundespräsidenten wählen

Auch 2022 tummeln sich unter den Mitgliedern der Bundesversammlung neben Politikern wieder jede Menge Promis aus dem Sport-, Show- oder Filmgeschäft. Sie wurden von den Landtagen auf Vorschlag der Fraktionen benannt und dürfen am 13. Februar in Berlin über die Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier entscheiden. Welche Promis dürfen mitwählen? Wir geben einen Überblick.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am 13. Februar wiedergewählt werden.

Wenn man am 13. Februar eine Corona-Expertenrunde sucht, so findet man sie direkt in der Bundesversammlung. Denn es dürfen so viele Virologen, Ärzte und Pflegekräfte wie noch nie den Bundespräsidenten wählen. Am Start sind aber auch wieder viele Schauspieler, Sportler, Musiker und TV-Stars. Wir geben einen Überblick über einige prominente Mitglieder: