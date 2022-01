Drei Tote nach Explosion in pakistanischer Stadt Lahore

Polizisten stehen am Anschlagsort in Lahore, während Krankenwagen darauf warten Verletzte abzutransportieren.

Bei einer Explosion auf einem belebten Markt in der pakistanischen Stadt Lahore sind mindestens drei Menschen getötet und 26 weitere verletzt worden. Das sagte der lokale Beamte Mohamed Usman Younis am Donnerstag.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Bombe auf einem Motorrad montiert gewesen, das vor einem der Geschäfte geparkt war, sagte der lokale Polizeibeamte Abid Khan. Mindestens vier Verletzte befänden sich im kritischen Zustand, sagte der Arzt Iftikhar Ahmed vom größten Krankenhaus Lahores.

Ein derartiger Bombenanschlag in der Zehn-Millionen-Stadt im Osten des Landes ist äußerst selten. Bisher bekannte sich niemand dazu. Zuletzt war die Zahl der Angriffe der pakistanischen Taliban im Land gestiegen. Die Regierung in Islamabad hatte deswegen am Mittwoch die Sicherheitsstufe in den größten Städten des Landes erhöht. Die Militanten streben die Errichtung eines islamistischen Regimes wie in Afghanistan an.