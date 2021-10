Eine Erklärung für mehr Artenschutz

Grundsätzlich einigten sich die 200 Vertragsstaaten der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt (CBD) darauf, entschlossener gegen das Artensterben vorzugehen. Bis 2030, so heißt es, soll sich die bedrohte Biodiversität erholen können – alle künftigen Regierungsentscheidungen sollen sich an diesem Ziel messen lassen. Rechtlich bindend ist das Papier, das nach dem südwestchinesischen Tagungsort benannt ist, gleichwohl nicht. Auch auf konkrete Maßnahmen konnten sich die Teilnehmerländer nicht einigen.

Schädliche Subventionen – etwa in der Landwirtschaft – sollen nicht mehr verlängert werden, nach deren Auslaufen sollen die Gelder in andere Bereiche umgeleitet werden. Das forderte auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze in ihrer Rede. Viele Staaten hatten dazu aufgerufen, 30 Prozent der Flächen an Land und im Meer bis 2030 unter Schutz zu stellen. Die Verhandlungen darüber sollen im Januar fortgesetzt werden. Das angestrebte finale Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt soll dann bei einem Präsenztreffen vom 25. April bis zum 8. Mai wieder in Kunming verabschiedet werden.

Schon 2010 hatten sich die Vertragsstaaten zum Ziel gesetzt, den Schwund der Artenvielfalt bis 2020 zu stoppen – wie ein 2019 von der UN veröffentlichter Bericht zeigt, wurde dieses Vorhaben jedoch weit verfehlt. Nun sollen innerhalb des laufenden Jahrzehnts die Ausgaben für Artenschutz auf umgerechnet 173 Milliarden Euro jährlich steigen, um die geplanten Maßnahmen voranzubringen.

Umweltverbände kritisierten den aktuellen Entwurf. Er sei „noch sehr ungenügend“, äußerte sich beispielsweise die Umweltstiftung WWF (World Wide Fund for Nature). Es brauche nicht nur Schutzgebiete und großflächige Renaturierungsmaßnahmen, sondern auch eine Transformation der bestehenden Wirtschafts- und Finanzsysteme, die maßgeblich für die Naturzerstörung verantwortlich seien. Grundsätzlich, sagte WWF-Sprecher Florian Titze, schlage die Deklaration „den richtigen Ton an“.